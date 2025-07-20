Підземні ходи до Лаври та привиди. Де в Україні розташовані містичні Антонієві печери (фото)

У печерах є 3 підземні церкви

В Україні є чимала загадкових та містичних місць, одним з таких вважають Антонієві печери в Чернігові. Вони розташовані у Болдиних горах.

"Телеграф" розповість, де знаходяться ці печери, а також, які легенди з ними пов'язані. Зауважимо, що Антонієві печери — пам’ятка історико-архітектурного заповідника "Чернігів стародавній".

Антонієві печери

Це комплекс печер, які заснували на початку ХІ ст. чернігівський князь Святослав Ярославич та Антоній Печерський — засновник Києво-Печерського монастиря. Відомо, що саме створення цих печер дало початок існуванню Троїцького-Іллінського монастиря.

Антонієві печери

Антонієві печери на карті

Довжина печер – 350 м, глибина – 12 м. Вони мають 4 поверхи під землею, але наразі досліджено і відкрито для відвідування тільки два. У печерах є 3 підземні церкви. У давні часи на цих горах були язичницькі капища, а з приходом християнства — у печерах з'явились церкви.

Богородичний монастир було створено за прикладом скельних православних монастирів, який складався з багатьох підземних приміщень (келії для ченців, печерні некрополі, підземні храми). На території печерного комплексу збереглась одна із наземних споруд того часу — Іллінська церква.

Цікаво, що велика вологість виключала можливість побудувати в печерних церквах дерев'яні іконостаси. Вони були замінені мурованими стінами з металевими іконами на них.

Антонієві печери

Легенди, пов'язані з Антонієвими печерами

Легенда про Антонія Печерського

За цією легендою, преподобний Антоній після того, як покинув Київ, оселився у Чернігові. Він вирив печеру в Болдиній горі, щоб вести усамітнене життя монаха. Антоній довго молився і служив Богу, і одного дня у цій місцевості з’явилося джерело з цілющою водою.

Привиди в печерах

Недослідженість печер і їх глибина оповиті купою легенд про привидів. Чимало з них розповідають про дивні звуки, які лунали з печер уночі — шепоти, дзвони, співи. Вважається, що це душі ченців, які жили там раніше, або загинули під час монголо-татарської навали.

Як виглядають Антонієві печери зсередини

Підземні ходи до Лаври

Це, певно, одна з найпопулярніших легенд. Внаслідок того що засновник Києво-Печерської лаври та Антонієвих печер одна людина, є легенда, що ці дві пам'ятки пов'язані таємними ходами.

Цілюща сила

У печерах є чимало викарбуваних на стінах ікон, походження деяких достеменно не відоме. Тому є думка, що ці ікони "з'явились" самі і мають велику силу.

Антонієві печери зсередини

Вогонь над печерами

За цією легендою, вночі над печерами з’являється вогняне світло — як знак того, що місце є святим. Це явище називають знаком Божої присутності або благословення.

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