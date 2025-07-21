Дві ОВА проігнорували конференцію з відновлення у Римі

Повноцінних делегацій від військових адміністрацій цих областей не було

На міжнародну конференцію з питань відновлення України URC-2025, що проходила 10-11 липня в Римі, поїхали представники шести територіальних громад з Чернівецької області, хоча сама обласна адміністрація офіційно участі в заході не брала. Делегацію від ОВА не формували, закордонного відрядження не оформлювали.

Про це йдеться у відповіді Чернівецької обласної військової адміністрації на інформаційний запит "Телеграфа".

Як відзначилася Буковина

Згідно з документом, Чернівецьку область представляли делегати з Чернівецької, Сторожинецької, Сокирянської, Хотинської, Кам’янецької та Новоселицької громад, а також представники установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області".

Водночас у самій ОВА наголошують: усі організаційні питання щодо транспорту і проживання учасники вирішували самостійно.

Відповідь Чернівецькій ОВА на запит

Серед тих, хто таки скористався можливістю поїхати до Італії, був і міський голова Чернівців Роман Клічук. У Facebook він повідомив, що в межах конференції місто було відібране для участі у виставці інвестиційних можливостей. Чернівці презентували три великі проєкти — індустріальний парк, сміттєпереробний завод та міжнародний аеропорт імені Леоніда Каденюка.

Роман Клічук на URC

"Обговорювали співпрацю, залучення інвестицій, промоцію міста. Чернівецький стенд відвідали урядовці, підприємці з України і ЄС, представники дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, інвестори та громадські діячі", — написав Клічук у дописі.

Про свою участь у форумі URC-2025 повідомив також міський голова Сокирян Василь Козак. У Facebook він зазначив, що в межах конференції мав змогу поспілкуватися з т.в.о. генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богданом Сухецьким. Сторони обговорили можливості фінансування соціальних проєктів на території Сокирянської громади. Козак наголосив на важливості реалізації таких проєктів для місцевих мешканців та запевнив у готовності громади до відкритої співпраці.

Василь Козак на URC

За його словами, важливою частиною заходу став Бізнес-ярмарок, під час якого громада мала змогу презентувати свої ініціативи, обговорити можливі формати взаємодії з інвесторами та представити інвестиційні переваги Сокирянщини.

Хто представляв Прикарпаття

Схожа ситуація і в Івано-Франківській області. Там, як офіційно повідомили "Телеграфу", ані обласна адміністрація, ані її представники взагалі не брали участі в конференції URC-2025.

Відповідь Івано-Франківської ОВА

Разом з тим, регіональні медіа повідомляють, що в конференції в Римі таки взяла участь делегація з Івано-Франківської області. До її складу увійшли представники трьох територіальних громад. Як зазначив заступник міського голови Святослав Никорович, місто не лише було присутнє на форумі, а й представило свої амбіції стати регіональним центром міжнародних партнерств та інвестицій/

Святослав Никорович на URC

За словами Никоровича, Івано-Франківськ отримав нових друзів і партнерів для реалізації перспективних проєктів розвитку. Особливу увагу він звернув на успішну участь КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради", яка також була представлена на полях конференції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що делегація Кіровоградської області взяла участь у Міжнародній конференції URC-2025, яка відбулася у Римі. На заході було обговорено ключові питання міжнародної підтримки відновлення України, серед учасників були численні представники української влади.