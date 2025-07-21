Две ОВА проигнорировали конференцию по восстановлению в Риме

Полноценных делигаций от военных администраций этих областей не было

На международную конференцию по вопросам восстановления Украины URC-2025, проходившую 10-11 июля в Риме, поехали представители шести территориальных громад из Черновицкой области, хотя сама областная администрация официально участия в мероприятии не принимала. Делегацию от ОВА не формировали, заграничную командировку не оформляли.

Об этом говорится в ответе Черновицкой областной военной администрации на информационный запрос "Телеграфа".

Как отличилась Буковина

Согласно документу, Черновицкую область представляли делегаты из Черновицкой, Сторожинецкой, Сокирянской, Хотинской, Каменецкой и Новоселицкой громад, а также представители учреждения "Агентство регионального развития Черновицкой области".

В то же время в самой ОВА подчёркивают: все организационные вопросы по транспорту и проживанию участники решали самостоятельно.

Ответ Чернивецкой ОВА на запрос

Среди тех, кто всё же воспользовался возможностью поехать в Италию, был и мэр Черновцов Роман Кличук. В Facebook он сообщил, что в рамках конференции город был отобран для участия в выставке инвестиционных возможностей. Черновцы представили три крупных проекта — индустриальный парк, мусороперерабатывающий завод и международный аэропорт имени Леонида Каденюка.

Роман Кличук на URC

"Обсуждали сотрудничество, привлечение инвестиций, продвижение города. Черновицкий стенд посетили чиновники, предприниматели из Украины и ЕС, представители дипломатического корпуса, международных организаций, инвесторы и общественные деятели", — написал Кличук в сообщении.

О своём участии в форуме URC-2025 сообщил также мэр Сокирян Василий Козак. В Facebook он отметил, что в рамках конференции имел возможность пообщаться с и.о. генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Богданом Сухецким. Стороны обсудили возможности финансирования социальных проектов на территории Сокирянской общины. Козак подчеркнул важность реализации таких проектов для местных жителей и заверил в готовности общины к открытому сотрудничеству.

Василий Козак на URC

По его словам, важной частью мероприятия стала Бизнес-ярмарка, во время которой община имела возможность презентовать свои инициативы, обсудить возможные форматы взаимодействия с инвесторами и представить инвестиционные преимущества Сокирянщины.

Кто представлял Прикарпатье

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской области. Там, как официально сообщили "Телеграфу", ни областная администрация, ни её представители вообще не принимали участия в конференции URC-2025.

Ответ Ивано-Франковской ОВА

Вместе с тем, региональные медиа сообщают, что в конференции в Риме всё же приняла участие делегация из Ивано-Франковской области. В её состав вошли представители трёх территориальных общин. Как отметил заместитель мэра Святослав Никорович, город не только присутствовал на форуме, но и представил свои амбиции стать региональным центром международных партнёрств и инвестиций.

Святослав Никорович на URC

По словам Никоровича, Ивано-Франковск приобрёл новых друзей и партнёров для реализации перспективных проектов развития. Особое внимание он обратил на успешное участие КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", которая также была представлена на полях конференции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делегация Кировоградской области приняла участие в Международной конференции URC-2025, которая прошла в Риме. На мероприятии обсуждались ключевые вопросы международной поддержки восстановления Украины, среди участников были многочисленные представители украинской власти.