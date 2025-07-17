Де жили та хто за все платив? Як делегація Мінекономіки з’їздила на конференцію URC-2025 (фото)

Члени делегації Мінекономіки під час відрядження проживали у чотиризіркових готелях за рахунок приймаючої сторони

У Римі 10-11 липня відбулася четверта конференція щодо відновлення України під назвою "Ukraine recovery conference". На ній, зокрема, була присутня низка осіб із Міністерства економіки.

"Телеграф" отримав офіційну відповідь від Мінекономіки, в якій розповіли, хто зі співробітників відвідував захід, яку суму обійшла поїздка і за які кошти, в яких готелях жила делегація.

Хто поїхав на Ukraine recovery conference

Нам надали повний список делегації, яка відвідувала захід від Міністерства економіки України:

Соболєв Олексій – перший заступник Міністра економіки України; Бережна Тетяна – заступник Міністра економіки України; Телюпа Андрій – заступник Міністра економіки України; Хлистун Марина — директор департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями; Чебанова Марія — директор департаменту фінансової політики та страхування військових ризиків; Рябцева Олена – заступник директора департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями – начальник відділу міжнародного інвестиційного співробітництва та сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу; Мележик Артур — начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій; Калєндер Ольга – начальник відділу співробітництва з донорськими організаціями та агентствами розвитку департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями; Пальчевський Іван – радник патронатної служби Міністра; Терещенко Олег – радник патронатної служби Міністра.

Скільки коштувала подорож

У Мінекономіки зазначили, що відрядження здійснювалося за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою КПКВК (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та частково за рахунок приймаючої сторони.

Фактична сума витрат на відрядження буде визначена на підставі поданих членами делегації звітів про використання коштів /електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт.

Відповідь Мінекономіки на запит "Телеграфа"

Де мешкали члени делегації

Члени делегації Мінекономіки під час відрядження проживали за рахунок сторони, що приймає, в готелях The Hoxton, Occidental Aran Park, Sheraton

Rome Parco de Medici. Делегація Мінекономіки вирушила у відрядження автомобільним, залізничним транспортом через Молдову, Польщу та літаком до Італії.

The Hoxton в Римі знаходиться всього в одному кілометрі від центру міста. Доба проживання в готелі коштуватиме від 13 до 20 тисяч гривень.

Готель The Hoxton у Римі. Скріншот: Booking

Готель The Hoxton у Римі

Occidental Aran Park – чотиризірковий готель у Римі, розташований на території ділового кварталу. Доба проживання в ньому коштуватиме від 3137 до 8280 гривень.

Готель Occidental Aran Park. Скріншот: Booking

Як виглядає Occidental Aran Park у Римі

Sheraton Rome Parco de Medici – чотиризірковий готель, розташований у мальовничому районі Риму. Доба проживання в ньому коштуватиме від 6800 до 15 тисяч гривень.

Який вигляд має Sheraton Rome Parco de Medici. Скріншот: Booking

Як виглядає Sheraton Rome Parco de Medici

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що делегація Мінстратегпрому була присутня на конференції у Римі. Стало відомо, кого відправили та хто фінансував поїздку.