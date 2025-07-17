Великі соми в Україні — це міфи? Експерт розповіла, чи є такі особини у водоймах

Вже довгі роки ходять легенди про гігантських сомів в українських річках

В українських водоймах уже майже немає гігантських сомів, вага яких перевищувала б 100 кілограмів. Їх, як правило, виловлюють у дрібнішій вазі.

Про це розповіла іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, виростати до величезних розмірів соми буквально не встигають.

-Те, що їх виловлюють прицільно, наприклад здорових сомів, це не окей. Вони будуть меншими, значить — зазначила співрозмовниця.

При цьому Куцоконь наголошує, що навіть якби соми виростали до, умовно, 500 кілограмів, то жодної загрози вони не становили б. Тобто на човни, наприклад, ця риба не нападала б.

Сом. Фото: Рexels

Ще кілька років тому існувала історія, що на Київщині мешкає гігантський сом, який може нападати на людей. Крім того, ходили легенди про 200-кілограмові чорнобильські соми, і величезні соми, які нібито живуть біля Київської ГЕС. А в дитинстві у деяких були страшилки, що гігантські соми нападали на телят і собак, затягуючи їх під воду.

— Я не те щоб зовсім не вірю в такі випадки, але це перебільшена загроза щодо сома. Майже немає, мабуть, в нас уже сомів таких здорових, — підкреслила Куцоконь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з найпопулярніших риб зникає з прилавка в Україні. Юлія Куцоконь пояснила, у чому може бути причина такого явища.