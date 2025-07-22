Климат меняет украинские реки: эти виды рыб на грани исчезновения (фото)

Недостаток кислорода — смертный приговор для некоторых видов речных рыб

Каждое лето украинские крупные реки начинают цвести, а меньшие могут вообще пересыхать. Это происходит из-за изменений климата. Влияет он и на рыбное разнообразие Украины. В наших реках водятся интересные и редкие, однако из-за нехватки кислорода рыбы погибают.

Особенно страдают виды, нуждающиеся в высоком содержании кислорода в воде, рассказала "Телеграфу" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. Она отмечает, что многие виды уже не встречаются в наших равнинных реках. Среди тех, кто в опасности – голец европейский (усатый голец).

Голец в водоемах Украины не вырастает больше 15 см, вес — 20-25 грамм. "Такая рыбка небольшая. Но у него высокие требования к содержанию кислорода считается. И в притоках там, где есть течение, он встречается. А уже в стоячих водоемах и в самом Днепре, который является каскадом водохранилищ, нет этого вида", — рассказывает ученая.

Голец европейский водится в реках Карпат, притоках Днепра, Южного Буга, Северского Донца.

Еще одна рыба, которая в Украине уже даже занесена в Красную книгу с 2021 года — подуст. По словам ихтиолога, его мало где можно увидеть в наших равнинных водоемах: "Подуст в бассейне Днепра есть в небольших количествах, ну в Десне, и я думаю, что и в Припяти есть, а так по другим притокам там почти его и нет". Она говорит, что можно исследовать реки десятилетиями и эта рыба может где-нибудь встретиться, но она очень редкая.

Подуст — рыба семейства карповых

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинских водоемах завелся хищник — ротань-головня. Кроме страшного облика, этот хищник вредит популяциям украинских рыб. Эта рыба пришла в Украину с Дальнего Востока, и это не единственный иностранец — в украинских водоемах немало пришельцев из других стран.