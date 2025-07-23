Повертаємося до 2013-го? Активістка озвучила одну із головних проблем закону щодо НАБУ та САП

Закон вже опубліковано в "Голосі України" — він набув чинності

В результаті ухвалення скандального закону №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, генеральний прокурор Руслан Кравченко отримує практично необмежені повноваження. Фактично, Україна повертається до 2013 року.

Таку думку "Українській правді" висловила голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко. Щоб проілюструвати зміни, вона нагадала справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрювали в причетності до давання хабаря за фальсифікацію експертизи. Цю справу було забрано в НАБУ та передано до Печерського суду і там успішно поховано. Після підписання президентом закону №12414 подібне можна буде робити по кожній справі, яка стосуватиметься будь-якої особи, близької до влади.

"Наприклад, справу будуть передавати до ДБР, вона буде йти не в ВАКС, а, наприклад, у Шевченківський чи Печерський суд і там отримувати рішення, яке потрібно. Плюс, можна, наприклад, представника Офісу генпрокурора зробити прокурором у справах НАБУ. Всі механізми, якими можна забрати справу, закрити її і вбити, будуть у генерального прокурора. Ми повертаємось до 2013 року", — каже Бутко.

На її думку, жоден генеральний прокурор після Революції гідності не мав тих повноважень, якими зараз може бути наділений Кравченко. По суті, останній генеральний прокурор, який мав таку кількість повноважень – це був Віктор Пшонка (генпрокурор часів президента-втікача Віктора Януковича), зазначає Бутко.

Закон, який ліквідує незалежність НАБУ та САП — що він передбачає

Згідно з законом №12414, який ухвалила Верховна Рада та підписав президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор отримує карт-бланш у вигляді контролю над антикорупційними органами в Україні. Фактично, він стане начальником прокурорів САП, який визначатиме, хто зі структури керуватиме розслідуваннями НАБУ. Крім того, генпрокурор отримав право призначати прокурорів без конкурсу і перевірки під час воєнного стану.

Повноваження, які здобув генпрокурор:

абсолютний доступ до матеріалів справ НАБУ

можливість надавати співробітникам Бюро письмові вказівки, обов'язкові до виконання на всіх рівнях – від дізнавачів до керівника

право передачі справ НАБУ іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування "неефективне". Раніше закон забороняв забирати будь-які провадження, підслідність яких визначена за НАБУ

право вирішення всіх спорів про підслідність справ для Бюро — до ухвалення закону цим займався керівник САП

підписання підозр у провадженнях НАБУ

Крім того, генпрокурор отримав право самостійно закривати кримінальні справи проти високопосадовців, зокрема й проти президента. А також проти:

прем'єр-міністра,

урядовців,

народних депутатів,

суддів,

прокурорів,

військових вищого офіцерського складу Збройних сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної гвардії,

очільників НАБУ, САП, Державного бюро розслідувань, Ради національної безпеки і оборони, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що таке НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – державний правоохоронний орган, який розслідує корупційні злочини топчиновників. Його було створено у 2014 році для боротьби з корупцією на найвищому рівні. Бюро займається розслідуванням справ, де сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень, або які належать до посадових осіб. НАБУ має право проводити обшуки, затримання та передавати справи до суду.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський пояснив, чому було ухвалено скандальний закон про НАБУ та САП. За його словами, відомства продовжуватимуть роботу, але треба "все очистити". При цьому суспільство різко негативно сприйняло ухвалення закону, в кількох містах — Києві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Сумах, Одесі тощо пройшли протести, але Зеленський все одно підписав закон.