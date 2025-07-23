Возвращаемся в 2013-ый? Активистка озвучила одну из главных проблем закона о НАБУ и САП

Закон уже опубликован в "Голосе Украины" — он вступил в силу

В результате принятия скандального закона №12414, ликвидирующего независимость НАБУ и САП, генеральный прокурор Руслан Кравченко получает практически неограниченные полномочия. Фактически Украина возвращается в 2013 год.

Такое мнение "Украинской правде" высказала глава ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко. После подписания президентом закона №12414 можно будет "похоронить" любое дело.

"Например, дело будут передавать в ДБР, оно будет идти не в ВАКС, а, например, в Шевченковский или Печерский суд и там получать решение, которое нужно. Плюс, можно, например, представителя Офиса генпрокурора сделать прокурором по делам НАБУ. Все механизмы, которыми можно забрать дело, закрыть его и убить, будут у генерального прокурора. Мы возвращаемся в 2013 год", — говорит Бутко.

По ее мнению, ни один генеральный прокурор после Революции достоинства не обладал теми полномочиями, которыми сейчас может быть наделен Кравченко. По сути, последний генеральный прокурор, имевший такое количество полномочий – это был Виктор Пшонка (генпрокурор времен беглого президента Виктора Януковича), отмечает Бутко.

Закон, ликвидирующий независимость НАБУ и САП - что он предусматривает

Согласно закону №12414, который приняла Верховная Рада и подписал президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор получает карт-бланш в виде контроля над антикоррупционными органами в Украине. Фактически он станет начальником прокуроров САП, который будет определять, кто из структуры будет руководить расследованиями НАБУ. Кроме того, генпрокурор получил право назначать прокуроров без конкурса и проверки во время военного положения.

Полномочия, которые получил генпрокурор:

абсолютный доступ к материалам дел НАБУ

возможность предоставлять сотрудникам Бюро письменные указания, обязательные для выполнения на всех уровнях – от дознавателей до руководителя.

право передачи дел НАБУ другим органам, если сочтет, что расследование "неэффективно". Ранее закон запрещал забирать какие-либо производства, подследственность которых определена НАБУ

право разрешения всех споров о подследственности дел для Бюро – до принятия закона этим занимался руководитель САП

подписание подозрений в производствах НАБУ

Кроме того, генпрокурор получил право самостоятельно закрывать уголовные дела против высокопоставленных чиновников, в том числе и против президента. А также против:

премьер-министра,

членов правительства,

народных депутатов,

судей,

прокуроров,

военных высшего офицерского состава Вооруженных сил, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии,

руководителей НАБУ, САП, Государственного бюро расследований, Совета национальной безопасности и обороны, Национального агентства по предотвращению коррупции.

Что такое НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – государственный правоохранительный орган, расследующий коррупционные преступления топ-чиновников. Он был создан в 2014 году для борьбы с коррупцией на самом высоком уровне. Бюро занимается расследованием дел, где сумма ущерба превышает 5 миллионов гривен, или относящихся к должностным лицам. НАБУ имеет право проводить обыски, задержания и передавать дела в суд.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский объяснил, почему был принят скандальный закон о НАБУ и САП. По его словам, ведомства будут продолжать работу, но нужно "все очистить". При этом общество резко негативно восприняло принятие закона, в нескольких городах — Киеве, Львове, Днепре, Тернополе, Сумах, Одессе и т.д. прошли протесты, но Зеленский все равно подписал закон.