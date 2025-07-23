В Раді шукають способи скасувати закон щодо НАБУ та САП: що вигадали

Железняк визнав, що повернути ситуацію у вихідний стан буде складно

Народні депутати готують подання до Конституційного суду для скасування закону, що позбавляє НАБУ і САП незалежності. Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів

Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. За словами Железняка, це єдиний спосіб зупинити закон, який після підписання президентом та опублікування у "Голосі України" набирає чинності 23 липня.

"По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію – це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично", – написав він.

Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів. Він також зазначив, що має "дуже маленьку надію на позицію міжнародних партнерів", але визнав, що повернути ситуацію у вихідний стан буде складно.

Ярослав Юрчишин, який є депутатом від партії "Голос" також закликав колег доєднатися до ініціативи.

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