В Раде ищут способы отменить закон о НАБУ и САП: что придумали

Железняк признал, что вернуть ситуацию в исходное состояние будет сложно

Народные депутаты готовят представление в Конституционный суд для отмены закона, лишающего НАБУ и САП независимости. Для представления необходимо собрать подписи 45 народных депутатов.

Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. По словам Железняка, это единственный способ остановить закон, который после подписания президентом и опубликования в "Голосе Украины" вступает в силу 23 июля.

"По факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию — это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Тем более, что столько статей регламента было нарушено во время его одобрения, что это достаточно реалистично", — написал он.

Для представления необходимо собрать подписи 45 народных депутатов. Он также отметил, что "очень маленькую надежду на позицию международных партнеров", но признал, что вернуть ситуацию в исходное состояние будет сложно.

Ярослав Юрчишин, являющийся депутатом от партии "Голос", также призвал коллег присоединиться к инициативе.

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