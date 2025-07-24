Перша жінка на престолі Русі, яка принесла християнство на українські землі: ким була княгиня Ольга

Понад тисячу років тому вона показала приклад мудрого державного управління, дипломатичного мистецтва та духовної сили, ставши символом сильної української державності

За старим стилем 24 липня православна церква відзначає іменини святої рівноапостольної княгині Ольги — визначної історичної постаті, яка заклала основи християнської віри на українських землях та показала приклад мудрого державного управління.

Понад тисячу років тому вона показала приклад мудрого державного управління, дипломатичного мистецтва та духовної сили, ставши символом сильної української державності. "Телеграф" розповість про це докладніше.

Хрещення та християнізація

Близько 957 року княгиня Ольга здійснила історичну подорож до Константинополя, де прийняла християнство. Її хрещення стало переломним моментом у духовній історії Київської Русі. Хоча масове прийняття християнства відбулося пізніше, за її онука Володимира Великого, саме Ольга заклала фундамент для майбутньої християнізації східнослов’янських земель.

Свята велика княгиня Ольга, 1901 рік (Микола Бруні)

За свої заслуги у поширенні християнської віри церква зарахувала княгиню до лику святих з титулом "рівноапостольна" — одним із найвищих у християнській ієрархії святості. Цього титулу удостоїлися лише кілька жінок історії православ’я.

Ікона святої рівноапостольної княгині Ольги

Цікаво, що відповідно до "Повісті временних літ" княгиня Ольга прожила приблизно 80 років і померла 969 року. Її онук, князь Володимир Святославич, 1007 року урочисто переніс мощі Ольги до збудованої ним у Києві церкви Святої Богородиці.

Перша жінка на престолі

За деякими джерелами, Ользі було лише 10 років, коли її видали заміж за князя Ігоря, що вважалося звичайною практикою для політичних союзыв тих часів. Після трагічної загибелі князя Ігоря у 945 році княгиня Ольга стала регенткою при малолітньому сині Святославі, фактично взявши кермо правління Київською Руссю у свої руки. Вона стала першою жінкою-правителькою в історії давньоруської держави, яка не лише зберегла територіальну цілісність країни, а й значно зміцнила її позиції..

Перш ніж зайнятися державними реформами, Ольга за законами того часу мала помститися за смерть чоловіка. Деревляни, побоюючись цього, відправили послів до княгині, пропонуючи їй одружитися зі своїм правителем Малом. Ольга виявила виняткову хитрість та жорстокість, організувавши чотири помсти древлянам, які стали легендарними прикладами її жорстокості та рішучості.

Помста Ольги древлянам. Федір Бруні

Однак, літописи свідчать і про її виняткові дипломатичні здібності та державну мудрість. Княгиня Ольга провела важливі адміністративні реформи, упорядкувавши систему збору данини та зміцнивши центральну владу. Її правління стало періодом стабільності та процвітання для Київської Русі.

Вишгород – резиденція влади

Політичним центром діяльності княгині стало стародавній Вишгород — укріплене передмістя Києва, розташоване на високому березі Дніпра. Саме тут була її резиденція, де приймалися доленосні рішення для всієї держави.

Макет старовинного Вишгороду

Вишгород за Ольги перетворився на важливий адміністративний і культурний центр. Місто стало місцем дипломатичних зустрічей, де велися переговори з візантійськими послами та представниками інших держав. Археологічні знахідки підтверджують високий рівень розвитку ремесел і торгівлі в цьому стародавньому центрі.

Дипломатичні досягнення

Княгиня Ольга була майстерним дипломатом свого часу. Її візит до Візантії не тільки ознаменувався прийняттям християнства, а й зміцнив політичні зв'язки між двома державами. Вона також підтримувала відносини із західноєвропейськими правителями, що сприяло міжнародному визнанню Київської Русі.

Пам’ятник княгині Ользі у Києві

Особливу увагу приділяла княгиня внутрішній політиці. Вона встановила чітку систему адміністративного поділу, визначила розміри данини та створила опорні пункти князівської влади на всій території держави.

Спадщина для сучасності

Фігура святої Ольги залишається символом сильної державності та духовної мудрості. У сучасному Києві встановлено пам’ятник княгині, а її ім’я носять вулиці та площі у різних містах України.

У день її іменин варто згадати, що сила держави полягає не лише у військовій могутності, а й у мудрості правителів, їхньої здатності об’єднувати народ навколо спільних цінностей та ідеалів. Свята Ольга залишається прикладом такого лідерства для всіх поколінь.

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