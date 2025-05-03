Захоплювалася модою і допомогла у рідному селі збудувати храм: як виглядає вдова ексмера Києва Омельченка

Про його дружину у відкритому доступі не так багато інформації

Колишній мер Києва Олександр Омельченко, який помер у 2021 році й похований на Байковому цвинтарі, був одружений з Людмилою Леонтьєвою. Жінка подарувала політику двох синів і давно перебуває на пенсії, уникаючи публічного життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає вдова колишнього мера столиці Людмила Омельченко та що про неї відомо. Ми дізнались про неї деякі подробиці.

Людмила Омельченко – як виглядає вдова Олександра Омельченка

Дружина українського політичного діяча Людмила Омельченко народилася 1945 року у селі Бобруйки Чернігівської області. За спеціальністю вона інженер-будівельник. Подробиць про неї у відкритих джерелах дуже мало, відсутні дані, де вона здобувала освіту і яким був її кар’єрний шлях.

Дружина Олександра Омельченка

В одному з інтерв’ю Олександр Омельченко розповідав, що познайомився з майбутньою дружиною на весіллі друзів. Вони обидва були свідками, і за словами Олександра, йому Людмила одразу сподобалася.

"Почалося застілля, проголошували тости за молодих, кричали їм "Гірко!". А потім раптом закричали: "Гірко свідкам!" Ну і тут я не схибив. Поцілував Люду так, що вона ледве почуттів не втратила", — згадував покійний ексмер столиці.

Олександр Омельченко разом із дружиною Людмилою

Між ними спалахнули почуття, пара почала зустрічатися і за півроку зіграла весілля. У шлюбі у них народилося двоє синів: Ярослав (1996 року народження) та Олександр (1968 року народження).

Політик Олександр Омельченко вперше очолив Київську міську державну адміністрацію у 1996 році, отримавши значну підтримку громадян. У 1999 році він знову став мером і під час перевиборів 2002 року рівень підтримки киян до нього залишався високим, тому Омельченко залишався на цій посаді до 2006 року.

У 2015 році Омельченко знову боровся за крісло мера Києва, але його дружина Людмила від такого рішення була не в захваті. У програмі "Світське життя" жінка зізналася, що їй комфортно перебувати на пенсії, а от бути дружиною мера вельми стомлює, адже доводиться виконувати обов’язки, які зовсім не до вподоби.

Людмилі Омельченко не подобалося бути дружиною мера Києва

В результаті Омельченко не виграв вибори, але посів третє місце, набравши 8,46% голосів виборців.

Щодо Людмили Омельченко, то, за інформацією ЗМІ, вона пожертвувала своєю кар’єрою заради сім’ї. Перебуваючи в тіні чоловіка, Людмила захоплювалася модою та любила стильні вбрання. Не втрачаючи нагоди відвідати модні заходи, вона нерідко з’являлася в образах від Armani та Nina Ricci, але в її гардеробі також був одяг від українських дизайнерів.

Людмилі Омельченко любила модні покази

Щобільше, як зізнавалася Людмила, вона любила шити речі на замовлення, самостійно вигадуючи фасони, оскільки для неї це був цікавий творчий процес.

Як виглядає Людмила Омельченко

"У магазинах рідко щось купую: хороші речі дуже дорогі, а непотріб мене не влаштовує. У моєму гардеробі є Armani й Nina Ricci, але все-таки на вісімдесят відсотків — я сама ", — говорила дружина покійного політика.

Людмилі Омельченко шила одяг на замовлення

Також, як розповідав Олександр Омельченко, його Людмила подарувала рідному селу Бобруйки нову поліклініку, будівлю сільради та допомогла власним коштом збудувати храм. За це Настоятелем Української Православної Церкви Володимиром дружина ексмера була відзначена орденом святого Нестора Літописця.

Помер колишній мер столиці Олександр Омельченко у 2021 році, на його прощанні була присутня дружина, діти та безліч політиків та чиновників. Після цього дружина політика не з’являлася на публіці, принаймні в інтернеті немає про це інформації.

Людмилі Омельченко на похороні чоловіка

Людмила Омельченко веде закритий спосіб життя

Цього року Людмилі виповнилося (чи має виповниться) 80 років. За останніми даними, сини подарували їй чотирьох онуків.

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