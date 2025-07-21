Могила довго була занедбана: як зараз виглядає місце поховання Кравчука на Байковому

Довго хрест на могилі першого президента просто лежав

Коли Україна стала незалежною, на її чолі став саме він — Леонід Кравчук. В історію нашої країни назавжди вписане його ім’я, тому він спочиває на Байковому кладовищі, а з його могили відкривається розкішний вид на Київ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає місце поховання першого президента України. Ми також пригадали, від чого помер політик.

Леонід Кравчук був Головою Верховної Ради УРСР, а 5 грудня 1991 року обійняв посаду президента України. Саме він був тим, хто підписав Біловезьку угоду з президентом Росії Єльциним та президентом Білорусі Шушкевичем, яка констатувала припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Його каденція закінчилася у 1994 році, однак Кравчук залишився у політиці. Він став народним депутатом і лобіював ядерне роззброєння України. Він також причетний до підписання Будапештського меморандуму, адже на переговорах у Кремлі з Борисом Єльциним та Біллом Клінтоном він дав згоду на ядерне роззброєння України.

Причина смерті Леоніда Кравчука

Життя Леоніда Кравчука обірвалося 10 травня 2022 року. Йому було 88. Він переніс складну операцію на серці і проходив лікування у німецькій лікарні. Однак повністю відновитися він так і не зміг.

Прощання із політиком відбулося 17 травня 2022 року в Українському домі в Києві. На церемонії були присутні високопосадовці, експрезиденти, чинний президент та десятки людей.

Де похований Леонід Кравчук і як виглядає його могила

У 2022-2023 роках могила була занедбаною — там не було пам’ятника, а лише хрест, який просто лежав на могилі, як і фото президента. Так, майже відразу була встановлена бетонна плита, однак після дощів просто на місці поховання була калюжа.

Могила Леоніда Кравчука в 2023 році

Могила Леоніда Кравчука зараз

У січні 2024 року на могилі встановили пам’ятник, який оточений невисокою огорожею. На чорному постаменті з граніту — білий меморіал, де викарбуваний портрет Леоніда Кравчука, а також дати його народження і смерті. До пам’ятника ведуть сходи, які оточені красивими туями. А позаду — відкривається чарівний вид на Київ.

Могила Леоніда Кравчука зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Леонід Кравчук до президентства. Він розвантажував вагони з рибою та позував для пам’ятника Щорсу.