Раніше там були сміття і бур’яни: як зараз виглядає могила ексмера Києва Омельченка

Довгий час на його могилу було боляче дивитися

Олександр Омельченко був другим мером Києва після Леоніда Косаківського та правив містом до появи в політиці одіозного Леоніда Черновецького та колишнього боксера Віталія Кличка. Ексголови української столиці не стало чотири роки тому – 25 листопада 2021-го.

Омельченко народився на Вінниччині, але ще в юності переїхав до Києва на навчання і з того часу залишався у столиці до кінця життя. З 1999 по 2006 рік (7 років) він обіймав посаду мера Києва.

2007 року Омельченка було обрано народним депутатом від блоку "Наша Україна — Народна самооборона" та очолив Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Він був удостоєний звання Героя України, мав науковий ступінь кандидата наук та активно займався розвитком хокею. У нього залишились дружина та двоє синів.

Від чого помер Омельченко – причина смерті

Помер політик у віці 83 років через інфаркт після ускладнень від коронавірусної інфекції. Перед смертю Омельченка було госпіталізовано до лікарні "Феофанія" зі значною ураженням легень. Чоловіку робили операцію на серці, але він її не переніс.

Де поховано Олександра Омельченка

Церемонія прощання відбулася у колонній залі Київської міськдержадміністрації (КМДА). Тоді на захід прийшли сотні киян. На траурній процесії було організовано експозицію про життя політика, якого в народі через скандали прозвали "архітектором проблем".

Як виглядає могила ексмера Омельченка

Олександра Омельченка поховано на Байковому цвинтарі в Києві (дільниця № 42а). Так виглядала могила політика станом на серпень 2022 року:

Через півтора року після поховання в мережі з’явилося відео із занедбаним станом могили ексголови української столиці — вона була вся у провалах, бур’янах та смітті.

Лише 14 травня 2024 року на могилі Омельченка відбулося урочисте відкриття надгробного меморіалу, архітектором якого був Андрій Миргородський, а скульптором Володимир Журавель, пише kiev-foto.info.

Освячення бронзового надгробка провів митрополит ПЦУ Олександр Драбинко. На церемонії були присутні рідні та близькі Олександра Олександровича, нинішній мер Києва Віталій Кличко та інші політики.

Як зараз виглядає могила Олександра Омельченка. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 травня, у Києві пройшла церемонія прощання з телеведучим та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня. Поховали чоловіка на тому ж Байковому кладовищі.