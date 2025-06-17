Українців обманули? Що насправді відбувається з пляжами в Одесі та області

Напередодні літніх відпусток українців цікавить, скільки пляжів "перлини Чорного моря" будуть працювати

У травні 2025 року начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в області можуть відкрити до 40 пляжів. Місцева влада, комунальні служби й бізнес активно готувалися до запуску сезону. За словами Кіпера, головним критерієм залишається безпека громадян — зокрема, облаштовані укриття, контроль за ситуацією в повітрі та в морі. "Це перевірка на безпеку — має бути укриття, має бути підготовлено такі місця, щоб люди були у безпеці", — зазначав голова ОВА, наголосивши, що Одеса через своє розташування є однією з найбільш уразливих зон з огляду на прольоти ворожих ракет і дронів з моря.

"Телеграф" надіслав запит до Одеської обласної військової адміністрації, аби дізнатися, скільки офіційних пляжів відкрито на території регіону, чи відповідає якість води нормам та хто саме регулює роботу рекреаційних зон.

Список офіційно відкритих пляжів Одеси

У відповідь на запит Одеська обласна військова адміністрація надала перелік дозволених для відвідування пляжних зон. Станом на 5 червня 2025 року офіційно дозволено відкриття 12 пляжів:

м. Одеса: пляж "Дельфін" (дві ділянки між траверсами №12-13);

м. Одеса: "Буфет на Малому Фонтані";

м. Одеса: пляж "Великофонтанський";

м. Чорноморськ: Центральний міський пляж (вул. Пляжна, 15);

Одеська область: с. Приморське, Вилківська громада, ділянка 600 м;

м. Одеса: пляжі "Аркадія" і "Курортний" (кілька ділянок);

м. Одеса: пляж "Чайка" (дві ділянки).

Які пляжі Одеси працюватимуть влітку 2025 року

Цей перелік може бути розширений. В ОДА також наголошують, що остаточне рішення щодо відкриття конкретної зони ухвалюється лише після обстеження, встановлення всіх необхідних засобів оповіщення, меж купання, організації рятувальних постів і санітарного прибирання.

Інформація про роботу пляжів Одещини в 2025 році

Які вимоги до безпеки мають бути виконані

Розпорядження Одеської ОВА від 14 березня 2025 року №230/А-2025 визначає чіткий перелік заходів, необхідних для підготовки пляжної зони. Серед них:

розміщення буїв та обмежень у воді;

наявність засобів гучного мовлення;

укриття неподалік;

евакуаційні виходи, зокрема для людей з інвалідністю;

щоденне санітарне прибирання;

Які безпекові заходи будуть проводити на пляжах Одеси

заборона використання будь-яких плавзасобів, окрім рятувальних;

щоденне обстеження акваторії водолазами;

інформаційні стенди з правилами безпеки та напрямками до укриттів;

обмеження часу перебування на пляжах: з 8:00 до 20:00, лише у світлу пору доби, з урахуванням комендантської години.

Також заборонено доступ до берегозахисних споруд (буни, траверси, пірси).

Що будуть робити на пляжах Одеси, аби забезпечити їхню роботу

Контроль якості води та можливість закриття пляжів

Попри численні безпекові заходи, питання стану морської води залишається важливим критерієм. "Телеграф" звернувся з запитом щодо мікробіологічного стану води, викидів нафтопродуктів, температурних показників. Проте в ОДА повідомили, що такої інформації не мають у своєму розпорядженні.

Рішення про закриття пляжу ухвалюється залежно від результатів щоденного спостереження, виявлення небезпеки в морі чи на узбережжі, а також за наявності надзвичайної ситуації (шторм, повітряна тривога, знаходження мін тощо). Відповідальність за це покладається на спеціально створені комісії з обстеження готовності пляжних зон.

Якою є вода на пляжах Одещини

В Одеській області триває постійний моніторинг якості води на пляжах. За інформацією лабораторій територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, станом на середину червня вода на ключових пляжах відповідає санітарним нормам.

Зокрема, придатною для купання визнана вода на пляжах Одеси: "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", а також на 10-й, 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану.

В Одеському районі безпечними є пляжі села Сичавка, а також "Загар" і "Лагуна" в селі Грибівка. У Білгород-Дністровському районі — це пляжі в Затоці, Курортному, Великій Балабанівці, Лимані, Приморському, а також "Росєйка" і "Катранка" в селищі Сергіївка. В Ізмаїльському районі придатною до купання є вода на пляжі села Приморське, а також на центральному міському пляжі Чорноморська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська окупація зруйнувала багато популярних літніх курортів України, серед яких — і Маріуполь на узбережжі Азовського моря. У соцмережах з’явилися нові відео з міста: пляжі поступово заростають травою, а кількість відпочивальників залишається мінімальною.