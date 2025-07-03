Відпочинок у Дніпрі та області 2025: як провести відпустку біля води без великих витрат

Де на Дніпропетровщині можна купатися та відпочивати за копійки

Дніпропетровщина може здатися не найочевиднішим вибором для літнього відпочинку, але насправді тут є чимало варіантів бюджетного відпочинку біля води. Офіційно пляжі у регіоні не відкриті, проте якість води у деяких локаціях відповідає санітарним нормам та дозволяє безпечне купання.

Житло можна винайняти від 200 гривень за ніч, а поїсти в бюджетних закладах за 100-150 грн. "Telegraf" розповідає, де у Дніпрі та області можна недорого провести літню відпустку.

За інформацією Центру громадського здоров'я України, станом на червень 2025 року пляжі Дніпропетровської області офіційно не були відкриті. Водночас якість води відповідає нормам у містах Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної Кам'янського та на Монастирському острові Дніпра.

Пляжі: де можна купатися

Найбезпечнішими для відпочинку в області залишаються пляжі у Верхньодніпровську та Зеленодольську на Кам'янському водосховищі. Ці локації мають пологий берег та чисту воду, вхід безкоштовний.

Пляжі Верхньодніпровська на карті

Зеленодольськ на Карті

Міський пляж в Зеленодольську

Зеленодольськ, пляж

У Кам'янському зона набережної частково придатна для купання. Місцеві жителі активно користуються цією можливістю у спекотні дні.

Монастирський острів у Дніпрі залишається найпопулярнішою локацією серед містян. Тут облаштовано місця для відпочинку та пікніків, хоча офіційного дозволу на купання також немає.

Пляж на Монастирському острові у Дніпрі

Самарська затока пропонує кілька пляжів лісництва, де працюють рятувальники та дотримуються санітарних норм.

Самарська затока

Солоний Лиман — унікальне озеро у Самарівському районі з лікувальними сульфідними грязями. Озеро площею 3,5 км² розташоване між селами Знаменівка та Новотроїцьке на території ландшафтного заказника. Тут можна оздоровлюватися грязями та мінеральними водами, хоча купання ускладнене через мілководдя.

Солоний лиман

Солоний лиман на карті

Окремо варто згадати Вільногірський кар'єр — так звані "Дніпровські Мальдіви" за 112 км від міста. Білий пісок та бірюзова вода роблять це місце популярним для фотосесій, але інфраструктури там немає.

Вільногірський кар'єр, пляж

Втім, нещодавно "Телеграф" писав, що Мальдіви під Дніпром уже не ті. На популярному курорті повно сміття та мінімум людей. Проте вода там все така ж бірюзова, вона не втратила свого кольору, а білий пісок залишається таким же чистим.

Довкола пляжу - сміттєзвалище

Небезпечними залишаються пляжі: "Сагайдак", Червоний Камінь, Сонячний — у Дніпрі. Також виявлені перевищення санітарних норм на пляжах Павлограда (річка Вовча), Кривого Рогу (річки Інгулець, Саксагань, балка Іванівська), Верхньодніпровська (пляж на Кам’янському водосховищі).

Житло: від 200 гривень за ніч

Найдешевші варіанти розміщення у Дніпрі обійдеться у 250-400 грн на добу. За ці гроші власники пропонують зняти кімнату у помешканні зі зручностями у загальному користуванні.

Оголошення про оренду кімнат, Дніпро

Однокімнатні квартири обійдуться дорожче — від 500-1000 грн за ніч. Зазвичай це житло з базовими зручностями у спальних районах.

Однокімнатні квартири обійдуться у 500-1000 грн на добу

На околиці міста у Слобожанському чи Новомосковську можна винайняти цілий будинок за 400 грн на добу, якщо домовлятися напряму з власником.

Будинки у Слобожанському

Найцікавіший варіант — села біля водойм. В Орлівщині чи Губинисі у будинках з мангалом та пічкою здають номери за 1100 грн на добу. Якщо ж пошукати кімнати у сільських будинках, о можна знайти варіанти по 200-300 грн.

Транспорт та їжа

Пересуватися містом недорого — проїзд у маршрутці коштує до 20 грн. Електрички до Новомосковська чи Кам'янського — 18 грн, автобуси до Самарської затоки — 50-60 грн.

Поїсти у Дніпрі можна бюджетно — у кафе середній чек становить 130-180 грн, в їдальнях "Пузата Хата" чи "Добра їжа" обід обійдеться від 100 грн.

Ціни на перші страви у "Пузатій хаті"

Салати у "Пузатій хаті"

На ринку Озерка можна купити свіжі продукти за помірними цінами. До слова, раніше "Телеграф" розповідав, як спочатку виглядав легендарний ринок "Озерка" у Дніпрі.

Ринок "Озерка", Дні

У курортних селах Орлівщині та Зеленодольську вулична їжа коштує 50-80 грн за порцію. Крім того, у цих населених пунктах є чимало кафе, барів та ресторанів. В Орлівщині, наприклад, можна смачно поїсти у Gastro bar "НеВсіДома". Відвідувачі кажуть, що ціни гідні, порції великі, дуже смачні. У середньому обід обійдеться у 300 гривень.

Безкоштовні розваги по області

Дніпро пропонує чимало безкоштовних локацій для відпочинку. Парк імені Шевченка з озером та лебедями, Монастирський острів для прогулянок, набережна Дніпра — найдовша в Європі.

Парк імені Шевченка, Дніпро

Спасо-Преображенський собор та оглядовий майданчик Порохової вежі відкриті для відвідування. У Кам'янському місцеві активісти проводять безкоштовні екскурсії центром міста.

Спасо-Преображенський собор, Дніпро

У Верхньодніпровську працює історико-краєзнавчий музей із статусом Народного музею, де можна ознайомитися з археологічними знахідками регіону.

Зеленодольськ має власні пам'ятки — Центральна площа міста внесена до реєстру пам'яток архітектури та містобудування. Тут також можна безкоштовно відвідати пам'ятник "Скорботний воїн" у парковій зоні.

Орлівщина славиться мальовничими краєвидами на березі річки Самари. Село оточене реліктовим лісом з віковими соснами, де приємно прогулятися серед природи. Тут же розташований старовинний Самарський Свято-Миколаївський пустельний монастир.

Свято-Миколаївський пустельний монастир

Неподалік від Орлівщини знаходиться Солоний Лиман — унікальне озеро з лікувальними сульфідними грязями у Самарівському районі. Це популярне місце для оздоровчого туризму, де можна скористатися грязьовими процедурами та мінеральними водами.

Озеро Солоний Лиман на Дніпропетровщині

Тут діє ландшафтний заказник

Новомосковськ може похвалитися унікальним Свято-Троїцьким собором XVIII століття — дерев'яним храмом, збудованим без єдиного цвяха, який належить до 100 найкращих дерев'яних будівель планети.

Практичні поради

На популярних пляжах багато людей у вихідні — планувати поїздки краще на будні. Обов'язково перевіряйте актуальну інформацію про стан води перед відвідуванням будь-яких пляжів.

Економити можна, привозячи продукти з собою та користуючись громадським транспортом для поїздок по області.

Відпочинок у Дніпрі та області може бути цілком бюджетним за умови правильного планування. Регіон пропонує альтернативу морським курортам для тих, хто шукає спокійний відпочинок біля води без великих витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про відпочинок в Одесі 2025. Ми розповідали, як провести відпустку біля моря не за всі гроші світу.