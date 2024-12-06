Був пов'язаний з Януковичем, мав штраф і не тільки: що відомо про нового нардепа Лукашука

Стало відомо замість кого працюватиме і в яку партію прийшов

У п'ятницю, 6 грудня, стало відомо, у Верховній Раді з'явилися два нові народних депутати. Мовиться про Богдана Лукашука, а також Тамілу Ташеву.

Нині в парламенті 401 народний депутат. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у Телеграм.

Железняк повідомив, що Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу. Вони офіційно увійшли до складу Верховної Ради України. Нині в парламенті 401 народний депутат, хоча при повному скликанні має бути 450.

Богдан Лукашук став нардепом від ВО "Батьківщина". Там він замінив Альону Шкрум. Вона днями раніше склала мандат.

Богдан Лукашук — що відомо

Богдан Лукашук у 2014-2015 рр. обіймав посаду заступника голови Хмельницької районної державної адміністрації в Хмельницькій області. У 2015 р. почав працювати заступником директора з питань охорони праці ПКП "Явір-Інвест", що належить його родині. Власник компаній ТОВ "Газ-Лайн", ТОВ "Газ-Лайн1", ТОВ "Буг-Терра" , а також співвласник низки обслуговуючих компаній житлово-будівельних кооперативів у Хмельницькому.

У 2015 р. почав працювати заступником директора з питань охорони праці ПКП "Явір-Інвест", що належить його родині. , а також співвласник низки обслуговуючих компаній житлово-будівельних кооперативів у Хмельницькому. У 2012-2014 роках був помічником на платній основі нардепа від Партії регіонів (діяльність "Партії регіонів" в Україні заборонена з 21 лютого 2023 р. — ІФ-У) у Верховній Раді 7 скликання Антона Яценка. У Верховній Раді 4, 5, 6 і 7-го скликань був помічником на громадських засадах свого батька — нардепа Олега Лукашука (фракція блоку Юлії Тимошенко, "Батьківщина" ).

(діяльність "Партії регіонів" в Україні заборонена з 21 лютого 2023 р. — ІФ-У) у Верховній Раді 7 скликання Антона Яценка. У Верховній Раді 4, 5, 6 і 7-го скликань ). У 2023 р. суд оштрафував Лукашука за порушення антикорупційного законодавства. Маючи конфлікт інтересів, на сесії Хмельницької міської ради Лукашук проголосував за поновлення договору оренди землі підприємству його матері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. А також розповідали, що про нього відомо. Чим він займався до того, як став командувачем — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.