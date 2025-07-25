Біологічна зброя чи природний процес? Чому в Україні так багато сарани

Шкідник може мігрувати до 20 км/день

Цьогорічне нашестя сарани неабияк лякає та дивує українців, адже комах вже помітили навіть на Київщині. Люди і досі не розуміють звідки вони взялись і чи нормальне це явище.

Відповідь дав "Телеграфу" заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський у матеріалі "Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти".

За його словами, фахівці не вивчали версію штучного поширення на території України сарани. Адже ці комахи характерні для місцевої ентомофауни. Однак збільшення їх кількості свідчить про чималі природні зміни, на які впливають люди.

"Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид рф — руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій", — додав Чайковський.

Водночас щодня сарану фіксують не тільки в Запорізькій та Дніпропетровській області, а й в Київській. Цьогоріч популяція шкідника дуже велика через ідеальну погоду та необроблені поля на Півдні. Комаха здатна мігрувати до 20 км/день.

Де в Україні бачили сарану

Сарана загрожує врожаю — за лічені години рій здатний перетворити поле на пустелю. Важливо розуміти, що комаха не може вкусити людину, в цьому плані вона не несе загрози. Проте у деяких людей можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які види сарани знищують врожай в Україні та як вони виглядають.