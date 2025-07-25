Биологическое оружие или естественный процесс? Почему в Украине так много саранчи

Вредитель может мигрировать до 20 км/день

Нынешнее нашествие саранчи изрядно пугает и удивляет украинцев, ведь насекомых уже заметили даже на Киевщине. Люди до сих пор не понимают откуда они взялись и нормальное ли это явление.

Ответ дал "Телеграфу" заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский в материале "Украину массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать".

По его словам, специалисты не изучали версию искусственного распространения на территории Украины саранчи. Ведь эти насекомые характерны для местной энтомофауны. Однако увеличение их количества свидетельствует о немалых естественных изменениях, на которые влияют люди.

"Высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий способствуют развитию этого вредителя. Также важной причиной возникновения текущей ситуации в Херсонской и Запорожской областях является экоцид России — разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий", — добавил Чайковский.

В то же время, ежедневно саранчу фиксируют не только в Запорожской и Днепропетровской области, но и в Киевской. В этом году популяция вредителя очень велика из-за идеальной погоды и необработанных полей на Юге. Насекомое способно мигрировать до 20 км/день.

Где в Украине видели саранчу

Саранча угрожает урожаю — в считанные часы рой способен превратить поле в пустыню. Важно понимать, что насекомое не может укусить человека, в этом плане оно не несет угрозы. Однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды саранчи уничтожают урожай в Украине и как они выглядят.