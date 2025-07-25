Сарана добралась до Києва і не тільки. Де вже помітили небезпечного шкідника (фото, відео)

Рій сарани за лічені години може перетворити поле на пустелю

Україну продовжує накривати нашестя сарани, яку вже фіксують навіть у північних регіонах. Так, в Києві та Рівному помітили шкідників.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що наразі на Київщині та Рівненщині не фіксується великої кількості комах, але поодинокі види вже є.

"Сарану вже помітили на Троєщині", — йдеться у підписі під фото.

Сарана в Києві

На зображені показана досить велика комаха, яка сіла на москітну сітку на вікні. Також сарану бачили і у Рівному. Одного зі шкідників зняли на вулиці Данила Галицького.

Поширення сарани неабияк непокоїть людей, адже ця комаха може заподіяти велику шкоду врожаю. Цього року вже пару днів від нашестя сарани потерпають південні та центральні області, що пов'язано не тільки з погодними умовами та ситуацію на Каховському водосховищі.

Більше про те, як боротись з сараною і чому вона з'явилась, читайте у матеріалі "Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти".

Де в Україні вже бачили сарану

Важливо розуміти, що сарана не може вкусити людину, в цьому плані вона не несе загрози. Проте біда в іншому — рій сарани за лічені години здатний знищити врожай та перетворити поле на пустелю. Крім того, у деяких людей можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити свій город від навали шкідливих комах.