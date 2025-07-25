Саранча добралась до Киева и не только. Где уже заметили опасного вредителя (фото, видео)

Рой саранчи за считанные часы может превратить поле в пустыню

Украину продолжает накрывать нашествие саранчи, которую уже фиксируют даже в северных регионах. Так, в Киеве и Ровно заметили вредителей.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что на Киевщине и Ровенщине не фиксируется большое количество насекомых, но единичные виды уже есть.

"Саранчу уже заметили на Троещине", — говорится в подписи под фото.

Саранча в Киеве

На изображении показано достаточно большое насекомое, которое село на москитную сетку на окне. Также саранчу видели и в Ровно. Один из вредителей был снят на улице Даниила Галицкого.

Распространение саранчи очень беспокоит людей, ведь это насекомое может причинить большой вред урожаю. В этом году уже пару дней от нашествия саранчи страдают южные и центральные области, что связано не только с погодными условиями и ситуации на Каховском водохранилище.

Больше о том, как бороться с саранчой и почему она появилась, читайте в материале "Украину массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать".

Где в Украине уже видели саранчу

Важно понимать, что саранча не может укусить человека, в этом плане она не несет угрозы. Однако беда в другом — рой саранчи за считанные часы способен уничтожить урожай и превратить поле в пустыню. Кроме того, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оградить свой огород от нашествия вредных насекомых.