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"А що так можна було?" Жінка знайшла креативний спосіб заробити на відпустку, українці заздрять (відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Відпочинок
Відпочинок. Фото Колаж "Телеграф"

Сума заробітку чимала

Відпустка дорого коштує, не кожен може собі це дозволити. Але жінка вигадала спосіб як це зробити.

Вона заробила нібито за годину більше 2 тисяч доларів. Відповідне відео поширюють в українських телеграм-каналах.

Дівчина просто вийшла на вулицю з надувним басейном та плакатом "Потрібні гроші на відпустку". Сіла в рожевий басейн посеред тротуару і чекала. Люди почали кидати їй купюри.

"Дівчині не вистачало на відпустку, і вона просто вийшла на вулицю з плакатом: за годину вона назбирала $2350", — йдеться у повідомленні.

Як реагують українці

Українці вже встигли відреагувати на відео. Коментарі під відео розділилися. Частина людей жартує над ситуацією. Пишуть що це розвод і більше п'яти доларів ніхто не дасть. Інші заздрять і кажуть що самі хочуть так спробувати.

Решта коментаторів просто сміються з цієї ідеї. Кажуть, що це розумно та що так можна було зробити давно. Дехто питає, чи не соромно було дівчині сидіти з такою табличкою. Але більшість просто розуміють це як кумедний спосіб заробити на мрію про відпочинок.

Раніше "Телеграф" писав, що перемога Усика "розігнала" меми всією мережею.

Теги:
#Море #Відпочинок #Заробіток