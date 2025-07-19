Найкраща ППО: українці тиражують смішні меми про візит Келлога в Київ
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Українці змогли навіть приплести релігію та Михайла Кацуріна у свої меми
Візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до України, що тривав із 14 по 16 липня, несподівано став джерелом масової хвилі жартів у соцмережах. У період присутності американського посадовця в Києві знизилася кількість ракетних і дронових атак, що миттєво породило народну теорію: Келлог — це нова форма української ППО.
"Телеграф" зібрав найяскравіші меми.
У мережі почали публікувати скриншоти мап маршруту російських дронів. Один із популярних підписів: "Київська ППО".
Інші користувачі пішли далі: публікували мапи після його від'їзду 16 липня зі словами "Келлог, повернись". Такі пости швидко стали вірусними.
Окремий пласт мемів присвячено грі слів на імені спецпосланця. Один із найпоширеніших: "Якщо назвати кота Келлогом, то у вас буде кіт Келлог". Ідея поєднати ім'я Кіт (Keith) із українським "кіт" породила такий жарт.
Тим часом з'явилося зображення іконописного кота із прапором США та підписом: "Мені сподобалося спати з Кітом. Може з котом? — Ніт". Стилізація під релігійну ікону лише посилила ефект абсурду.
На фоні жартів про ППО з'явилися й дописи з натяками на "затримання" Келлога в Україні. Один із найіронічніших — про львівський ресторан "Китайський привіт", де отруїлися десятки людей, включно з його власником Михайлом Кацуріним.
Користувачі публікують зображення напівзруйнованого причіпа, на якому написана аналогічна цитата про "поверніть Келлога".
Один з найвлучніших мемів про візит Кіта Келлога показує його обличчя, повторене десятки разів, із підписом: "Оце вже ні*уйово: українці задоволені системою ППО, яку надіслали США в кожну область України". Так, дипломата висміюють як своєрідну протиповітряну оборону.
А на цьому мемі не потрібно говорити зайвих слів. Кияни настільки зраділи маленькому затишшю в місті, що не хотіли відпускати Келлога додому.
У підсумку, кілька днів офіційного візиту американського посадовця перетворилися на багатошаровий гумор. Іронія, візуальні метафори й народна творчість перетворили Келлога на мемний символ стабільності.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці досі не вгамовуються — у мережі з'являється все більше мемів і жартів про нагадування Меланії Трамп про бомбардування України з боку росіян.