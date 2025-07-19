Найкраща ППО: українці тиражують смішні меми про візит Келлога в Київ

Українці змогли навіть приплести релігію та Михайла Кацуріна у свої меми

Візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до України, що тривав із 14 по 16 липня, несподівано став джерелом масової хвилі жартів у соцмережах. У період присутності американського посадовця в Києві знизилася кількість ракетних і дронових атак, що миттєво породило народну теорію: Келлог — це нова форма української ППО.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми.

У мережі почали публікувати скриншоти мап маршруту російських дронів. Один із популярних підписів: "Київська ППО".

Українці не втомилися створювати меми про війну

Інші користувачі пішли далі: публікували мапи після його від'їзду 16 липня зі словами "Келлог, повернись". Такі пости швидко стали вірусними.

Українці не втомилися створювати меми про війну

Окремий пласт мемів присвячено грі слів на імені спецпосланця. Один із найпоширеніших: "Якщо назвати кота Келлогом, то у вас буде кіт Келлог". Ідея поєднати ім'я Кіт (Keith) із українським "кіт" породила такий жарт.

Українці не втомилися створювати меми про війну

Тим часом з'явилося зображення іконописного кота із прапором США та підписом: "Мені сподобалося спати з Кітом. Може з котом? — Ніт". Стилізація під релігійну ікону лише посилила ефект абсурду.

Українці не втомилися створювати меми про війну

На фоні жартів про ППО з'явилися й дописи з натяками на "затримання" Келлога в Україні. Один із найіронічніших — про львівський ресторан "Китайський привіт", де отруїлися десятки людей, включно з його власником Михайлом Кацуріним.

Користувачі публікують зображення напівзруйнованого причіпа, на якому написана аналогічна цитата про "поверніть Келлога".

Українці не втомилися створювати меми про війну

Один з найвлучніших мемів про візит Кіта Келлога показує його обличчя, повторене десятки разів, із підписом: "Оце вже ні*уйово: українці задоволені системою ППО, яку надіслали США в кожну область України". Так, дипломата висміюють як своєрідну протиповітряну оборону.

Українці не втомилися створювати меми про війну

А на цьому мемі не потрібно говорити зайвих слів. Кияни настільки зраділи маленькому затишшю в місті, що не хотіли відпускати Келлога додому.

Українці не втомилися створювати меми про війну

У підсумку, кілька днів офіційного візиту американського посадовця перетворилися на багатошаровий гумор. Іронія, візуальні метафори й народна творчість перетворили Келлога на мемний символ стабільності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці досі не вгамовуються — у мережі з'являється все більше мемів і жартів про нагадування Меланії Трамп про бомбардування України з боку росіян.