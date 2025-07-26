"А что так можно было?" Женщина нашла креативный способ заработать на отпуск, украинцы завидуют (видео)

Сумма заработка немалая

Отпуск дорого стоит, не каждый может себе это позволить. Но женщина придумала способ, как это сделать.

Она заработала якобы за час больше 2 тысяч долларов. Соответствующее видео распространяется в украинских телеграм-каналах.

Девушка просто вышла на улицу с надувным бассейном и плакатом "Нужны деньги на отпуск". Села в розовый бассейн посреди тротуара и ждала.

"Девушке не хватало на отпуск, и она просто вышла на улицу с плакатом: через час она насобирала $2350", — говорится в сообщении.

Как реагируют украинцы

Украинцы уже успели отреагировать на видео. Комментарии под видео разделились. Часть людей шутит над ситуацией. Пишут, что это развод и больше пяти долларов никто не даст. Другие завидуют и говорят, что сами хотят так попробовать.

Остальные комментаторы просто смеются над этой идеей. Говорят, что это разумно и что так можно было сделать давно. Некоторые спрашивают, не было ли стыдно девушке сидеть с такой табличкой. Но большинство просто понимают это как забавный способ заработать на мечту об отдыхе.

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