"А что так можно было?" Женщина нашла креативный способ заработать на отпуск, украинцы завидуют (видео)
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Сумма заработка немалая
Отпуск дорого стоит, не каждый может себе это позволить. Но женщина придумала способ, как это сделать.
Она заработала якобы за час больше 2 тысяч долларов. Соответствующее видео распространяется в украинских телеграм-каналах.
Девушка просто вышла на улицу с надувным бассейном и плакатом "Нужны деньги на отпуск". Села в розовый бассейн посреди тротуара и ждала.
"Девушке не хватало на отпуск, и она просто вышла на улицу с плакатом: через час она насобирала $2350", — говорится в сообщении.
Как реагируют украинцы
Украинцы уже успели отреагировать на видео. Комментарии под видео разделились. Часть людей шутит над ситуацией. Пишут, что это развод и больше пяти долларов никто не даст. Другие завидуют и говорят, что сами хотят так попробовать.
Остальные комментаторы просто смеются над этой идеей. Говорят, что это разумно и что так можно было сделать давно. Некоторые спрашивают, не было ли стыдно девушке сидеть с такой табличкой. Но большинство просто понимают это как забавный способ заработать на мечту об отдыхе.
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