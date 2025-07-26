Планував оборону Києва та їздив на неброньованій машині. Чим відзначився Сирський у перші дні повномасштабного вторгнення

Сирський відіграв величезну роль в обороні столиці

Головкому ЗСУ Олександру Сирському виповнилось 60 років і за роки служби він має чимало досягнень. Однак його дії в перші дні повномасштабного вторгнення і досі обговорюють, адже саме він керував захистом Києва.

Про це пише "Бабель". Зазначається, в перші дні російської атаки у 2022 році Сирський першим ділом попросив дати йому карти оборони Києва 1941 року і не дарма.

"Виявилось, на Київ росіяни йшли так само, як у 1941 році — німці. Тільки німцям вдалося зайти зі сторони Житомирського шосе і далі — на Одеську трасу, а росіяни Житомирську трасу не подужали", — згадує один з учасників наради, тодішній очільник Київської області Олексій Кулеба.

За його словами, перші днів війни для усіх були важкими, однак на нарадах з Сирським з'являлась надія та трохи спокою. Він демонстрував таку мужність, холоднокровність, які змушували інших брати себе в руки і виконувати накази.

"У перші тижні вторгнення Сирський постійно був у пункті управління 72-ї бригади і майже не спав. Було таке, що під час наради, коли ми вже все проговорили і виникала пауза, він просто відключався на кілька хвилин", — згадує Кулеба.

Їздив на неброньованому авто

З перших днів війни Сирський їздив на неброньованій машині без охорони. Але одного дня його зупинили на черговому блокпості Тероборони і хотіли забрати машину. На слова Головкома про те, що він командувач Сухопутних військ, йому кинули: "Багато вас таких тут їздить!".

Після цього випадку він наказав розібратись з блокпостами та взяв охорону. Але в той день на нараді був дуже злий.

Битва за Мощун

Сирський відіграв величезну роль в обороні Києва, деколи приймаючи важкі рішення. Один з таких випадків битва за Мощун у Бучанському районі.

Битва за Мощун на карті

"Двадцять шостого лютого, щоб затримати наступ росіян на Київ, радник Сирського Олександр Дмітрієв запропонував підірвати дамбу на річці Ірпінь. Сирський ідею погодив, частину дамби підірвали, але вода піднялася лише через тиждень", — йдеться у матеріали.

Однак, аби підступитись до Києва і форсувати річку, росіяни знайшли нову точку — Мощун, село в Бучанському районі на північ від столиці. Тут вони звели понтонні мости і почали переправу. Коли Сирський дізнався про це спочатку наказав підняти дрони і атакувати. Але річку пройшло вже 10 одиниць техніки, а черга з цілої армії піджимала.

"Це був, мабуть, найкритичніший момент. Я подумав: ну що, невже це все? — згадував Сирський в розмові з WP. — Взяття Мощуна означало прорив у Київ. Дав команду підірвати частину дамби, що лишилась. Завдання виконали — росіянам довелося зупинитись".

І таких операцій на рахунку Сирського чимало. Багато співрозмовників видання казали, що головком не політик, а військовий. Саме тому він досить багато вкидів чи звинувачень не коментує. Сирський не розуміє важливості правильної комунікації і не сильний в інтригах — він просто веде війну на фронті.

"Сирський амбіційний в плані військових перемог. Фронт — це його, а в кабінеті йому не вистачає польового життя. У нього одна заповітна мрія — перемога", — каже колишній високопосадовець Міноборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський в день народження Сирського заявив про його нові успіхи.