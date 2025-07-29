Далі — на Європу? Сарана вже пролетіла всю Україну та дісталася західних областей (відео)

Наскільки ще просунеться сарана — складно прогнозувати, це залежатиме від погоди, від вітрів і не тільки

Значну активізацію сарани фіксують у південних регіонах, проте випадки зустрічей із цією комахою вже були і в західній частині країни. Наприклад, на Львівщині помітили цих шкідників — їх занесло туди вітром чи з транспортними засобами.

Про це повідомляє директор Львівського обласного еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович, пише "Суспільне". За його словами, навали сарани в південних областях відбуваються приблизно раз на 10-12 років, але останніми роками ці випадки почастішали.

"Сарана — це комаха, яка для Херсонщини, Миколаївщини, Одещини є цілком звичайною. І час від часу такі сплески чисельності відбуваються, десь приблизно раз на 10-12 років. За останні роки випадки почастішали, тому що це пов'язано з потеплінням клімату і тим, що зими стали більш теплими. Це комаха, яка переживає зиму в стадії яйця. Тобто, осіннє покоління відкладає яйця в ґрунт і ці яйця перезимовують", — зазначив Ігор Антахович.

Він додав, що навесні з яєць народжуються молоді особини та ростуть, харчуються та розмножуються. Тому, відповідно, у зв’язку з потеплінням зим більше яєць перезимовує і більша кількість особин наступної весни може розмножуватися.

"Другий фактор, який призводить до таких от сплесків чисельності — це, власне, військові дії на півдні України, де є частина полів і ґрунтів, які підходять їм для розмноження. Підходить, власне, легкий піщаний або торфовий ґрунт, куди вони можуть відкладати яйця. Не обробляються ці площі, не рихляться ґрунти і тому у них є можливість, власне, відкладати туди яйця", — пояснив Ігор Антахович.

Сарана є летючою комахою, але в основному вона планує. Тобто не з махами крил підтримується в повітрі, а робить кілька махів і підіймається на певну висоту, після чого його підхоплює вітер. Самостійно шкідник може переміститися на кілька вітрів. Якщо за наявності попутного вітру – до 20 кілометрів на добу.

Саранча. Фото: Freepik

"Вони стали появлятися цього року в Запорізькій та Дніпропетровській областях, зараз вже кажуть, що на Київщині навіть фіксують — завдяки от такому аномально гарячому і сухому літу. Наскільки далеко вони просунуться, це складно прогнозувати, це буде залежати від погоди, від вітрів і так далі", — додав він.

Антахович він особисто фіксував кілька особин у Львівській області.

"Але це одиничні екземпляри, які потрапили до нас, скоріше всього, з транспортними засобами. Тобто не природним шляхом, вітром їх занесло, а десь, можливо, кілька штук потрапили в фуру на Херсонщині, яка везла кавуни. Фура приїхала, розвантажилася, вони вилетіли і тому ми їх можемо одинично, частково зараз спостерігати в будь-якому регіоні України", — відзначив Антахович.

Водночас у соціальних мережах опублікували відео, на якому показали сарану у місті Сарни Рівненської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області помітили ще одного небезпечного шкідника, що літає. Хоча виглядає він досить мило, але насправді несе велику небезпеку.