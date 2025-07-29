Вулицями плавають не тільки риби: деякі міста України затопило (відео)

Звичайні вулиці перетворилися на річки з рибами

Потужні зливи, які не припиняються вже кілька днів, спричинили масштабні підтоплення у західних та центральних регіонах України. Стихія перетворила вулиці міст на справжні річки, а деякі населені пункти — на "українську Атлантиду".

Про це пишуть місцеві пабліки. Найбільше постраждали Житомирщина, Рівненщина, Черкащина, Хмельниччина й Тернопільщина.

У Житомирі — критична ситуація: вода заполонила двори, дороги й навіть центральні вулиці. Люди вимушені пересуватись по місту на надувних матрацах та дитячих кругах.

Деякі очевидці стверджують, що у воді бачили навіть зграї риб, які запливли в житлові квартали разом з потоками дощової води.

"По коліно" води на вулицях українських міст — таке наробили дощі.

Нагадаємо: метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що друга хвиля інтенсивних опадів накриє Україну, зокрема, 29 липня. Зливи можуть супроводжувати град та шквали вітру 17-23 м/с.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 30 липня погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт у поєднанні з низьким тиском, що спричинить опади різної інтенсивності. Сильні дощі очікуються в Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, тоді як на заході прогнозуються лише слабкі опади, а в більшості регіонів — помірні. Місцями можливі грози, шквали до 15-20 м/с і град.

Погода на 30 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні в західних і північно-західних регіонах очікується понаднормова кількість опадів, тоді як в інших — дощі будуть помірними та в межах норми.