Не тільки Чорне море: де ще в Україні можна круто відпочити на пляжі не за всі гроші світу
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В Україні є чимало альтернативних "морів"
Відпочинок на Чорному морі цього літа коштує чимало — тиждень для сім'ї з 4 осіб може обійтися мінімум у 30-40 тисяч гривень. Водночас в Україні є десятки альтернативних місць, де можна провести повноцінну відпустку значно дешевше.
Великі водосховища на Дніпрі давно перетворилися на справжні курорти з готелями, ресторанами та розвагами. "Телеграф" дізнався, скільки коштує відпочинок на українських "морях" та які умови пропонують туристам.
Найбюджетніший спосіб відпочити — приїхати з власним наметом. На берегах більшості водосховищ є місця для кемпінгу, де можна розбити табір практично безкоштовно.
Київське море — столичний курорт за годину від центру
Найпопулярніше місце для відпочинку киян та гостей столиці — Київське водосховище площею понад 900 квадратних кілометрів. Тут працюють десятки готелів та баз відпочинку на будь-який смак і бюджет.
Відпочинок з власним наметом — практично безкоштовно, але потрібно бути готовим до пошуків відповідного місця. Досвідчені туристи радять уникати популярних локацій біля Лебедівки через переповненість та сміття.
Кращі місця для відпочинку знаходяться в районі Ясногородки — тут спокійніше та чистіше. Але краще їздити відпочивати в будні дні, бо на вихідних зазвичай дуже людно.
Будиночки на базах відпочинку коштують від 1400 гривень за двомісний варіант до 2000-3000 гривень за котедж на компанію. Для тих, хто хоче максимального комфорту, працюють готелі "Глібівка", Eden Resort та купольний комплекс Ecospace з цінами від 3000 до 12000 гривень за добу.
Кременчуцьке море — найбільше водосховище країни
Біля Кременчука розташоване найбільше за площею водосховище України, яке місцеві жартома називають морем. Найдешевший варіант — відпочинок з власним наметом на березі за 100-200 гривень за добу або безкоштовно в диких місцях.
Для охочих відпочити в комфортних умовах є чимало варіантів. Наприклад, база відпочинку "Маяк" пропонує номери від 1200 гривень за добу на двох-трьох осіб (тобто 400-600 грн за людину), літні будиночки — від 2200 гривень.
СПА-готель "Потоки Хауз" працює в преміум-сегменті з номерами, обладнаними кондиціонерами, холодильниками та всіма зручностями. Гості можуть користуватися басейном, сауною та рестораном.
На території більшості баз є власні пляжі, прокат човнів та катамаранів, місця для риболовлі. Особливо популярні водні активності — каяки та катамарани, які можна взяти в оренду.
Канівське водосховище — тиша серед природи
Любителі спокійного відпочинку обирають Канівське водосховище, розташоване між Київською та Чернігівською областями. Тут менше людей, ніж на Київському морі, але є вся необхідна інфраструктура.
Найдешевший варіант — відпочинок з наметом на березі за 100-300 гривень за добу або безкоштовно "дикарями". Береги водосховища мають багато місць для встановлення наметів.
База відпочинку "Здорова сім'я" у селі Прохорівка пропонує проживання в дерев'яних будиночках з усіма зручностями. Поруч власний пляж, прокат човнів та відмінні місця для риболовлі. Вартість, як з'ясували наші журналісти, коливається від 500 грн за найпростіший варіант на 2-4 осіб до 3000 грн за добу за котедж з сучасним ремонтом та усіма зручностями.У котеджі, до слова, може розміститися від 6 до 8 осіб.
Мобільні будиночки Kaniv Fish Club розташовані прямо на березі з терасами та мангалами. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче максимально наблизитися до природи. Єдиний мінус — вартість. За намет у серпні потрібно заплатити 2600 грн за добу, але варто врахувати, що це ціна високий сезон, до того ж у вихідні.
Кам'янське водосховище — рай для рибалок
Колишнє Дніпродзержинське водосховище площею 567 квадратних кілометрів славиться серед любителів риболовлі. Тут водиться 30 видів риб, включаючи ляща, щуку, судака та сома.
Найдешевший спосіб відпочити — це, звісно, з власним наметом на березі за 100-200 гривень за добу або безкоштовно. Правий берег водосховища — це високі обриви до 25 метрів з виходами рожевого граніту, лівий — пологі схили з мілководними ділянками.
Навколо водосховища працюють десятки баз відпочинку та приватних садиб з житлом від 800 гривень за добу. Наприклад, база "Берег" пропонує номери від 2310 гривень за добу. Відпочивальникам доступні всі блага цивілізації — комфортабельні готельні номери та окремі будиночки, відкриті басейни з підігрівом, бар, ресторан, лазня, більярд, дитячий майданчик і тому подібне.
Що потрібно знати перед поїздкою
Перед вибором місця відпочинку перевірте наявність туалетів та душових — не всі "дикі" пляжі мають базові зручності. Уникайте локацій поруч з великими дорогами через постійний шум від транспорту.
Обов'язково візьміть з собою засоби від комарів — біля водойм їх особливо багато у вечірній час. Якщо їдете з дітьми, перевірте глибину води поблизу берега та наявність течії.
Якщо ідете без наметів, бронюйте житло заздалегідь — влітку найкращі варіанти розбирають швидко. У міжсезоння (травень, вересень) ціни значно нижчі, а відпочивальників менше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки коштує відпустка на Шацьких озерах у 2025 році. Ми детально розповіли про різні варіанти.