Не тільки Чорне море: де ще в Україні можна круто відпочити на пляжі не за всі гроші світу

В Україні є чимало альтернативних "морів"

Відпочинок на Чорному морі цього літа коштує чимало — тиждень для сім'ї з 4 осіб може обійтися мінімум у 30-40 тисяч гривень. Водночас в Україні є десятки альтернативних місць, де можна провести повноцінну відпустку значно дешевше.

Великі водосховища на Дніпрі давно перетворилися на справжні курорти з готелями, ресторанами та розвагами. "Телеграф" дізнався, скільки коштує відпочинок на українських "морях" та які умови пропонують туристам.

Найбюджетніший спосіб відпочити — приїхати з власним наметом. На берегах більшості водосховищ є місця для кемпінгу, де можна розбити табір практично безкоштовно.

Київське море — столичний курорт за годину від центру

Найпопулярніше місце для відпочинку киян та гостей столиці — Київське водосховище площею понад 900 квадратних кілометрів. Тут працюють десятки готелів та баз відпочинку на будь-який смак і бюджет.

Кемпінги на березі Київського водосховища

Відпочинок з власним наметом — практично безкоштовно, але потрібно бути готовим до пошуків відповідного місця. Досвідчені туристи радять уникати популярних локацій біля Лебедівки через переповненість та сміття.

"Кемпінг-парк", пляж

"Кемпінг-парк" на Київському морі

Кращі місця для відпочинку знаходяться в районі Ясногородки — тут спокійніше та чистіше. Але краще їздити відпочивати в будні дні, бо на вихідних зазвичай дуже людно.

Пляж в районі Ясногородки

Прайс готелю "Eden Resort" у Ясногородці

Будиночки на базах відпочинку коштують від 1400 гривень за двомісний варіант до 2000-3000 гривень за котедж на компанію. Для тих, хто хоче максимального комфорту, працюють готелі "Глібівка", Eden Resort та купольний комплекс Ecospace з цінами від 3000 до 12000 гривень за добу.

Кременчуцьке море — найбільше водосховище країни

Біля Кременчука розташоване найбільше за площею водосховище України, яке місцеві жартома називають морем. Найдешевший варіант — відпочинок з власним наметом на березі за 100-200 гривень за добу або безкоштовно в диких місцях.

Пляж бази відпочинку "Маяк"

Вартість номерів на базі відпочинку "Маяк"

Вартість оренди котеджів

Для охочих відпочити в комфортних умовах є чимало варіантів. Наприклад, база відпочинку "Маяк" пропонує номери від 1200 гривень за добу на двох-трьох осіб (тобто 400-600 грн за людину), літні будиночки — від 2200 гривень.

Прай на номери в готелі

СПА-готель "Потоки Хауз" працює в преміум-сегменті з номерами, обладнаними кондиціонерами, холодильниками та всіма зручностями. Гості можуть користуватися басейном, сауною та рестораном.

Вартість додаткових послуг

Вартість послуг в аквазоні

Інші ціни

На території більшості баз є власні пляжі, прокат човнів та катамаранів, місця для риболовлі. Особливо популярні водні активності — каяки та катамарани, які можна взяти в оренду.

Канівське водосховище — тиша серед природи

Любителі спокійного відпочинку обирають Канівське водосховище, розташоване між Київською та Чернігівською областями. Тут менше людей, ніж на Київському морі, але є вся необхідна інфраструктура.

Канівське водосховище на карті

Найдешевший варіант — відпочинок з наметом на березі за 100-300 гривень за добу або безкоштовно "дикарями". Береги водосховища мають багато місць для встановлення наметів.

База відпочинку "Здорова сім'я" у селі Прохорівка пропонує проживання в дерев'яних будиночках з усіма зручностями. Поруч власний пляж, прокат човнів та відмінні місця для риболовлі. Вартість, як з'ясували наші журналісти, коливається від 500 грн за найпростіший варіант на 2-4 осіб до 3000 грн за добу за котедж з сучасним ремонтом та усіма зручностями.У котеджі, до слова, може розміститися від 6 до 8 осіб.

Будиночок на базі відпочинку "Здорова сім'я"

Мобільні будиночки Kaniv Fish Club розташовані прямо на березі з терасами та мангалами. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче максимально наблизитися до природи. Єдиний мінус — вартість. За намет у серпні потрібно заплатити 2600 грн за добу, але варто врахувати, що це ціна високий сезон, до того ж у вихідні.

Будиночок у Kaniv Fish Club

Так виглядає намет у кемпінгу

Вид з намету

Ціни у Kaniv Fish Club

Кам'янське водосховище — рай для рибалок

Колишнє Дніпродзержинське водосховище площею 567 квадратних кілометрів славиться серед любителів риболовлі. Тут водиться 30 видів риб, включаючи ляща, щуку, судака та сома.

Кам'янське водосховище на карті

Найдешевший спосіб відпочити — це, звісно, з власним наметом на березі за 100-200 гривень за добу або безкоштовно. Правий берег водосховища — це високі обриви до 25 метрів з виходами рожевого граніту, лівий — пологі схили з мілководними ділянками.

Навколо водосховища працюють десятки баз відпочинку та приватних садиб з житлом від 800 гривень за добу. Наприклад, база "Берег" пропонує номери від 2310 гривень за добу. Відпочивальникам доступні всі блага цивілізації — комфортабельні готельні номери та окремі будиночки, відкриті басейни з підігрівом, бар, ресторан, лазня, більярд, дитячий майданчик і тому подібне.

Що потрібно знати перед поїздкою

Перед вибором місця відпочинку перевірте наявність туалетів та душових — не всі "дикі" пляжі мають базові зручності. Уникайте локацій поруч з великими дорогами через постійний шум від транспорту.

Обов'язково візьміть з собою засоби від комарів — біля водойм їх особливо багато у вечірній час. Якщо їдете з дітьми, перевірте глибину води поблизу берега та наявність течії.

Якщо ідете без наметів, бронюйте житло заздалегідь — влітку найкращі варіанти розбирають швидко. У міжсезоння (травень, вересень) ціни значно нижчі, а відпочивальників менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки коштує відпустка на Шацьких озерах у 2025 році. Ми детально розповіли про різні варіанти.