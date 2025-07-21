Мобільні ТЦК - чи реально це в Україні? Нардеп пояснив позицію

Він розповів, хто має займатись цим питанням

Мобільні ТЦК можуть зʼявитись в Україні. Але цим питанням має займатись командування.

Таку думку виловив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу. "Телеграф" дізнався деталі.

Журналісти "Телеграфу" звернулись за коментарем до нардепа, аби він розповів детальніше про мобільні ТЦК. Він пояснив, що це не суперечить закону. За його словами, це питання краще переадресувати Міністерству оборони і командуванню Сухопутних військ України. Вони цим питанням займаються.

Що казав на брифінгу

Федір Веніславський брав участь у брифінгу. Журналістка в нього запитала про мобільні ТЦК. Нардеп повідомив таке:

"Я з точки зору нормативно-правового забезпечення, з точки зору законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри мають перебувати в чітко визначених місцях, враховуючи ті цілеспрямовані удари РФ, які вона протягом останнього місця практикує і це є однією з складових її гібридної війни, вона намагається залякати громадян, що на території ТЦК та СП буде небезпечно".

Він заявив, що мобільні ТЦК мають право на існування. За його словами, наразі перенесли більшість даних у цифровий формат, а це суттєво полегшує діяльність мобільних ТЦК.

"Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язковим і доступом до баз, тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення за командуванням", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні спростили процес бронювання працівників підприємств.