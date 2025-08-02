"Ворог не зупиняється": нардеп розповів, чи продовжиться війна у 2026 році

Прагнення ворога "йти до кінця" нікуди не зникає

Війна в Україні може тривати й у 2026 році. Саме тому державний бюджет на цей період має передбачати повноцінне військове фінансування.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE. За його словами, такий прогноз базується не лише на особистому відчутті, а й на комунікації з військовими на передовій.

"Ми бачимо і прогнозуємо війну на 26-й рік, тому що ворог не зупиняється і на реальне перемир’я не йде", — сказав Горбенко.

Він підкреслив, що Росія досі має незмінну мету — повне захоплення України.

"Ворог має чітку ціль — повне захоплення України. Якщо ми хочемо миру — маємо бути готовими до війни і в 2026. Бюджет 2026 року — це буде військовий бюджет на 100%", — наголосив депутат.

На його думку, щоб реально розуміти перспективу, варто більше спілкуватися з українськими солдатами і сержантами на передовій, які мають безпосередній контакт із полоненими російськими військовими. Саме з цих джерел, як зауважив депутат, надходять свідчення про рішучість противника "йти до кінця".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кирило Буданов дав розгорнуте інтерв’ю, у якому як очільник Головного управління розвідки Міноборони України поділився своєю позицією щодо низки актуальних тем.