Свириденко на другий день прем'єрства заговорила про нові звільнення в Кабміні

Оптимізація допоможе заощадити бюджет і скоротити бюрократію

На тлі реформи центральної влади в Україні можливе зменшення кількості працівників Секретаріату Кабінету міністрів. Це пов'язано з масштабною структурною реорганізацією уряду.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами, пише "РБК-Україна".

За її словами, там, де відбувається об'єднання міністерств, влада очікує оптимізації персоналу, однак важливо не втратити функціональність виконавчої влади. "Головне, щоб уряд не втратив функціональність", — наголосила посадовиця.

Свириденко підкреслила, що наразі головним завданням є збереження достатньої кількості фахівців, які здатні ефективно виконувати покладені на них функції. Водночас вона додала, що після проведення внутрішнього аудиту можливе подальше скорочення штату, особливо в тих підрозділах, де функції дублюються після структурних змін.

Масштабні зміни в Кабміні: які міністерства об'єднали

На цьому тижні Кабінет міністрів України провів масштабну реорганізацію: кілька міністерств були злиті задля підвищення ефективності управління.

Так, тоді чинний прем'єр Денис Шмигаль, окрім оборонного напряму, отримав у підпорядкування ще й стратегічні галузі промисловості. Водночас Олексій Соболєв очолив новостворене об'єднане міністерство, яке поєднало функції Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики та Міністерства захисту довкілля.

Міністерство з питань єдності, яке раніше очолював Олексій Чернишов, було ліквідовано.

Очікується, що подальша оптимізація дозволить зекономити бюджетні кошти та зменшити бюрократичний апарат без шкоди для якості урядового управління.

Раніше "Телеграф" публікував інформацію про старих та нових керівників урядових структур.