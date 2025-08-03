На фоне коррупционного дела: Зеленский уволил Гайдая и не только

Информация появилась на сайте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области, которого называют одним из организаторов масштабной коррупционной схемы в закупке БПЛА и РЭБов.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте президента. Гайдай, к слову, возглавлял Луганскую областную военную администрацию с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года.

"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", — говорится в распоряжении Президента Украины №98/2025-рп.

Сергей Гайдай. Фото: Telegram

Также был уволен Андрей Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области.

Андрей Юрченко

Предыстория

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, глава районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

По данным "Украинской правды", среди фигурантов дела, — председатель Мукачевской РГА, экс-начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, начальник Рубежанской МВА Андрей Юрченко и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного есть в декларации Сергея Гайдая. В ней удалось найти впечатляющие данные.