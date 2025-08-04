Убил священник? Депутат рассказал об ужасном происшествии с военным в монастыре УПЦ МП в Староконстантинове

Полиция озвучила "Телеграфу" результаты экспертизы, но вопросов не становится меньше.

В Староконстантинове, который и так страдает от постоянных ударов России, разгорается уголовный скандал. Депутат местного городского совета опубликовал пост обвинения в отношении наместника Крестовоздвиженского мужского монастыря архимандрита Иоасафа (Горкавчука). Речь идет об убийстве. Однако у полиции есть другая версия.

Сергей Жмурко, избранный депутатом горсовета от партии "Команда Симчишина", опубликовал в соцсети Фейсбук сообщение, в котором говорится, что в воскресенье, 3 августа в Староконстантинове в монастыре УПЦ МП был убит военнослужащий ВСУ. Без указания источника, он подает якобы инсайдерскую информацию, что "он был избит настоятелем монастыря печально известным Иоасафом Горкавчуком во время совместного употребления алкоголя".

Сообщение депутата Сергея Жмурка с обвинением Иоасафа (Горкавчука)

Он также заявил, что священник не отказывается от мирских удовольствий, более того — в его монастыре монахов ловили на употреблении. Сергей Жмурко публично обратился к начальнику ГУНП в Хмельницкой области Руслану Герасимчуку по этому поводу.

Иоасаф Горковчук

"Телеграф" также обратился в полицию по поводу возможного убийства. Однако там информацию депутата опровергли. Тело действительно было обнаружено на территории монастыря, однако причина смерти не та, о которой говорится в сообщении депутата. Начальник сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега рассказала, что судмедэкспертиза установила причину смерти не избиения, а внезапное воспаление поджелудочной железы.

Причины смерти не связаны с телесными повреждениями. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал острый панкреатит

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к Украинской православной церкви, которая исторически была частью Русской православной церкви, в Украине много вопросов. Сейчас УПЦ дистанцируется от РФ, но пока безуспешно. В частности, у митрополита Онуфрия был найден российский паспорт.