Гордон дав огидну пораду жителям окупованого Донецька (відео)

Проблеми з водою є на всіх окупованих територіях Донбасу

В окупованому РФ Донецьку немає води — її подають раз на три дні, до квартир на верхніх поверхах вона взагалі не доходить. Український журналіст Дмитро Гордон жорстко прокоментував ситуацію.

Під час ефіру з журналістом Василем Головановим Гордон нагадав, що до окупації Росією в Донецьку проблем з водопостачанням не було. Він додав, що "ймовірно, тим, хто хотів "русского мира" здавалося, що буде ще краще", тепер "отримуйте русский мир".

"У вас немає води? Не скаржтеся. Все гаразд. Пийте сечу. З ранку до вечора — свою. Закінчиться своя — пийте чужу. Жорстко кажу? Жорстко. І н*р було з країною таке робити. Хотіли до Путіна? Їдьте до Росії", — заявив Гордон.

Ситуація з водопостачанням у Донецьку критична — що відомо

Так звана "влада" окупованої території заявляє, що проблеми з водою виникли через обміління Верхньокальміуського, Макіївського та Ольхівського водосховищ. Наразі вони майже пусті, рівень води на критичних позначках. Окупанти не мають ресурсів для забезпечення водою населення і підприємств.

Черга за водою у Донецьку

Варто зазначити, що нормальне централізоване водопостачання відсутнє в Донецьку практично з 2014 року. Однією з причин стало руйнування каналу Сіверський Донець-Донбас під час боїв. Цей канал був головною водною артерією Донбасу, але росіяни його зруйнували.

Велику роль у проблемах подачі води зіграли перебої з електропостачанням. Наразі помпові станції, які збудували окупанти у рамках альтернативного водогону "Дон — Донбас", не працюють. Окрім того, що понад 10 років на окупованих територіях взагалі не модернізували та не ремонтували водопровід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жителі окупованого Донецька змушені годинами стояти в черзі за водою. У деяких квартирах її немає вже три тижні.