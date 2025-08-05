Проблемы с водой есть на всех оккупированных территориях Донбасса

В оккупированном РФ Донецке нет воды – ее подают раз в три дня, до квартир на верхних этажах она вообще не доходит. Украинский журналист Дмитрий Гордон жестко прокомментировал ситуацию.

Во время эфира с журналистом Василием Головановым Гордон напомнил, что до оккупации Россией в Донецке проблем с водоснабжением не было. Он добавил, что "вероятно, тем, кто хотел "русского мира" казалось, что будет еще лучше", теперь "получайте русский мир".

"У вас нет воды? Не жалуйтесь. Все хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера — свою. Закончится своя — пейте чужую. Жестко говорю? Жестко. И н**ер было со страной такое делать … Хотели к Путину? Езжайте в Россию", — заявил Гордон.

Ситуация с водоснабжением в Донецке критическая — что известно

Так называемая "власть" оккупированной территории заявляет, что проблемы с водой возникли из-за обмеления Верхнекальмиусского, Макеевского и Ольховского водохранилищ. Пока они почти пустые, уровень воды на критических отметках. Сейчас они почти пустые, уровень воды на критических отметках. Оккупанты не имеют ресурсов для обеспечения водой населения и предприятий.

Очередь за водой в Донецке

Следует отметить, что нормальное централизованное водоснабжение отсутствует в Донецке практически с 2014 года. Одной из причин стало разрушение канала Северский Донец-Донбасс во время боев. Этот канал являлся главной водной артерией Донбасса, но россияне его разрушили.

Большую роль в проблемах подачи воды сыграли перебои с электроснабжением. Сейчас насосные станции, которые построили оккупанты в рамках альтернативного водопровода "Дон — Донбасс", не работают. Кроме того, более 10 лет на оккупированных территориях вообще не модернизировали и не ремонтировали водопровод.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жители оккупированного Донецка вынуждены часами стоять в очереди за водой. В некоторых квартирах ее нет уже три недели.