Десятки детей отравились в элитном детском лагере во Львовской области. Что говорят администрация и родители (видео)

Возбуждено уголовное расследование

На Львовщине в детском лагере отравилось более 20 детей. Прокуратура и полиция уже приступили к расследованию. У детей, находившихся в "Frendly Camp", острая кишечная инфекция.

"Телеграф" решил связаться с лагерем, чтобы выяснить некоторые детали. Однако администратор, которая взяла трубку, отказалась комментировать, аргументировав это расследование.

"Мы пока не комментируем ситуацию. Сейчас идет расследование, ничего вам не могу сказать", — ответили "Телеграфу" в лагере.

Дети на отдыхе в "Frendly Camp"

Отметим, что официально название лагеря, где отравившиеся дети, не называли, однако в СМИ писали о "Frendly Camp". Слова администратора вполне могут подтвердить, что дети таки отравились в лагере "Frendly Camp".

Дети отравились в детском лагере

В понедельник, 4 августа, во Львовской области госпитализировали 24 ребенка, отдыхавших в частном детском лагере в Стрыйском районе. Известно, что в этот же день в 22:20 в полицию поступили первые звонки о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.

По состоянию на 08:40 5 августа госпитализированы 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет. Предварительный диагноз пациентов – острая кишечная инфекция. В настоящее время состояние детей оценивается как средней тяжести.

По данным Львовской областной прокуратуры, в лагере отдыхали 130 детей из разных областей Украины.

" Опломбирован пищевой блок, кухню, столовую и кладовую с целью обеспечения проведения дополнительного осмотра места происшествия с участием лаборатории Главного управления Госпотребслужбы во Львовской области ", — сообщила прокуратура.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовым отравлениям) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Что говорят родители

Как сообщают родители с прошлой смены, в лагере и до этого фиксировались случаи отравления среди детей. Однако тогда не было такой массовости.

"Когда я приехала, картина была ужасная: в медпункте сидело уже 12 детей. Кто-то рвал, кто просто лежал. Те, кто не поместились в кабинете, сидели на других этажах", - рассказывает мать двоих пострадавших детей.

По словам генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко-Тимко, дети, которые отравились, только приехали на смену.

"Дети еще не успели так долго попытаться, то есть это был ужин, завтрак, и уже вчера с обеда люди наблюдали ухудшение самочувствия", — сказала Иванченко-Тимко.

Что известно о лагере "Frendly Camp"

"Frendly Camp" — это летний лагерь для детей 6-16лет. Он расположен в Закарпатье в пгт. Славское и Иршаво. Детей размещают в комплексе Illara Hotel, Emily Resort, Славское. Продолжительность смен обычно 10–12 дней. Лагерь в смену может принять до 100 детей. Они проживают в комнатах по 3-5 человек с кондиционерами. Территория оборудована бомбоубежищем.

Интересно, что лагерь предоставляет всем детям медицинскую страховку и обещает соблюдение стандартов МОЗ/ВОЗ (дезинфекция, одноразовая посуда и т.п.). Но, учитывая массовое отравление детей, к этому есть вопрос.

"Медицинский пункт работает 24/7, все детки застрахованы, в случае необходимости — оперативная доставка в больницу (до 5 мин езды)", — говорится на сайте

Цена

Летняя смена в Карпатах стоит примерно 20 800 – 23 800 грн за 10 дней. Есть возможность получить скидку до 3 000 грн, если забронировать заранее. Выходит, что день стоит где-то 2 тысячи грн.

Однако учитывая тяжелое отравление детей, возникают вопросы и к стоимости отдыха, который для многих закончился досадно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в заведении известного ресторатора во Львове массово отравились люди. Владелец уже объяснил, что произошло.