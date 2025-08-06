"Ми з ним не родичі, але...". Генерал Апостол пояснив стосунки із головкомом Сирським

Командувач ДШВ має автономність в ухваленні рішень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський схвально відгукується про колишнього командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олега Апостола ("Формозу"), однак це стало можливим лише за результатами його успіхів на полі бою, а не імовірних родинних стосунків.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сам командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чи змінилася його комунікація із головкомом з переходом на нову посаду.

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За його словами, він із головкомом спілкується мінімум двічі на день і дійсно має розуміння з ним.

— Але слід звернути увагу на одну деталь. Ми з ним не родичі, не служили в одній частині, жодних зв’язків, — каже генерал.

Десантник пояснив, що коли генерал Сирський був командувачем ОСУВ "Хортиця", то він був у його резерві. І тоді силами десантно-штурмової бригади виконали всі покладені на них завдання.

— А задач було багато, і доволі непростих. Неважливо, були ми в обороні чи в наступі — визначені нам задачі виконувались. Ми показували результат. Тому наші стосунки — це першочергово результат досягнень на полі бою. Головком знає мій стиль роботи, він мені довіряє, і я стараюсь його не підвести й виконати всі покладені ним завдання, — наголосив "Формоза".

Коментуючи запитання, любить Сирський безпосередньо керувати операціями чи дає "автономію" при виконанні завдань, командувач ДШВ пояснив:

— Дивлячись, якими операціями, якого вони значення та якого напрямку: Харківська чи Курська — головком має бути впевнений, що, маючи потрібні ресурси, ми виконуємо ту чи іншу задачу. Можу зробити це по-своєму, але попередньо затвердити це рішення у нього. Він незалежно від підпорядкованості завжди подзвонить в ту чи іншу бригаду для уточнення стану справ і допомоги.

На думку Олега Апостола, головне — результат.

— Тут у мене є "автономія". Для мене важливо, що мене — і як командира бригади, і зараз як командувача ДШВ — чують. Наприклад, я захожу в певний сектор на позиції бригади, яка "посипалась". І розумію, що одного чи двох батальйонів, які ми планували розмістити, буде недостатньо. Я можу напряму́ сказати головкому, що ситуація складніша, аніж ми собі уявляли. Треба додати ще підрозділи. І він їх додає, — підсумував бригадний генерал.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" головне завдання десантників.