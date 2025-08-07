Опубликовали полный текст американского предложения для Москвы

В ходе встречи Путина с Виткоффом Москва получила очень выгодное предложение от администрации Трампа. Предложение было озвучено спецпосланником Виткоффом.

Об этом утверждает польский портал Onet, получивший в свое распоряжение предложение. Она, как утверждается, предполагает, что Украина и Россия заключат не мир, а перемирие.

Также предполагается:

фактическое признание российских территориальных достижений (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);

отмена большинства санкций, наложенных на Россию;

в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;

отсутствие гарантий нерасширения НАТО (а этот пункт постоянно требуют россияне);

отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.

Если в Кремле откажутся от этого предложения, то даже те политики, которые наиболее лояльны Москве, потеряют любые иллюзии относительно того, что с Россией возможно будет договориться.

Советник Путина Юрий Ушаков сказал, что на встрече с американцами они получили предложение, которое выглядит "вполне приемлемым".

