США предложили Путину "выгодное перемирие" по Украине: СМИ узнали, что в него входит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 772
Опубликовали полный текст американского предложения для Москвы
В ходе встречи Путина с Виткоффом Москва получила очень выгодное предложение от администрации Трампа. Предложение было озвучено спецпосланником Виткоффом.
Об этом утверждает польский портал Onet, получивший в свое распоряжение предложение. Она, как утверждается, предполагает, что Украина и Россия заключат не мир, а перемирие.
Также предполагается:
- фактическое признание российских территориальных достижений (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);
- отмена большинства санкций, наложенных на Россию;
- в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;
- отсутствие гарантий нерасширения НАТО (а этот пункт постоянно требуют россияне);
- отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.
Если в Кремле откажутся от этого предложения, то даже те политики, которые наиболее лояльны Москве, потеряют любые иллюзии относительно того, что с Россией возможно будет договориться.
Советник Путина Юрий Ушаков сказал, что на встрече с американцами они получили предложение, которое выглядит "вполне приемлемым".
"Телеграф" ранее рассказывал, что бесстрашный дзюдоист Путин отказывается встречаться с Зеленским. Москва игнорирует предложение Виткоффа.