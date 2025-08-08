Ошибки на памятнике исправили, но он выглядит почти заброшенным: как сейчас выглядит могила Чапкиса на Байковом

Ошибки исправили, но могила хореографа не в лучшем состоянии

Григорий Чапкис, имеющий двоих детей, был не просто хореографом — он был легендой, вдохновлявшей многих танцевать. До 90 лет он продолжал танцевать и снимался в "Танцах со звездами". Однако судя по его могиле, должного уважения не хватает выдающемуся артисту балета.

Сначала его могила несколько лет стояла без памятника, а когда он появился, на нем ошиблись в датах. "Телеграф" побывал на месте захоронения Григория Чапкиса на Байковом и выяснил, в каком состоянии могила сейчас.

Григорий Чапкис – легендарный украинский танцор, хореограф и педагог. Он родился 24 февраля 1930 в Кишиневе и был одним из ведущих артистов Украинского ансамбля песни и танца. Впоследствии он стал балетмейстером Театра имени Ивана Франко. В 2010 году Чапкис получил звание народного артиста Украины, но настоящая слава к нему пришла после выхода в эфир шоу "Танцы со звездами", где он был судьей.

Григорий Чапкис – народный артист Украины

Могила Григория Чапкиса

В течение трех лет после смерти Чапкиса его могила оставалась без должного ухода. На месте захоронения хореографа не было памятника — там просто стояла табличка с датой смерти танцовщика и искусственные цветы, которые выглядели старыми. А все потому, что из-за пандемии коронавируса и вторжения России на территорию Украины дети Чапкиса не могли привести в порядок могилу отца. Они живут за границей.

Могила хореографа долго была неухоженной

Осенью 2024 года на кладбище появился памятник Григорию Чапкису. Монумент из красного гранита с паркетной сценой и цветным портретом хореографа. Однако при этом на плите были указаны даты рождения и смерти с ошибками. Вместо рождения 24 февраля — "24 апреля", а смертельный день отмечен как "13 июля" вместо 13 июня.

На памятнике Чапкису были ошибки. Фото: Страна.ua

Могила Григория Чапкиса сейчас

Ошибки на памятнике исправили – теперь на могиле Чапкиса указаны правильные даты его рождения и смерти. На ступеньках к гранитной сцене установлен венок с надписью "от сына, невестки и внуков". Также на могиле лежат конфеты, однако их, вероятно, развеял ветер.

Ошибки в датах на памятнике Чапкису исправили

На "паркете" отчеканена надпись: "Танец — это жизнь. Живите танцуя!". Ваза для цветов пока пустует. На могиле заметен мусор и пыль. Похоже, что сюда давно никто не приходил.

На могиле транцуриста – большой венок от сына и невестки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Александра Омельченко на Байковом. Он занимал этот пост с 1999 по 2006 год, а сейчас его место захоронения выглядит забытым.