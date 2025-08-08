Переносят смертельные болезни? Почему мухи больно кусают и чем опасны

Энтомолог ответил на самые распространенные вопросы

Часто украинцы замечают, что в какой-то момент обычные надоедливые мухи, становятся невыносимыми и больно кусаются. Многих волнует вопрос: почему это происходит и переносят ли мухи какие-то опасные болезни.

Ответы на это "Телеграфу" дал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, так называемая кусачесть мух – это один из их жизненных циклов.

"Это такой период их жизненного цикла, когда они начинают активно питаться. Речь идет именно о взрослых насекомых, когда они начинают активно искать пищу и могут кусать людей", — говорит Халаим.

Он добавляет, что обычно кусачесть мух хорошо заметна во второй половине лета и его конце. В это время насекомые становятся достаточно надоедливыми и невыносимыми.

Муха обычная, домашняя

В то же время, насекомые, к которым относятся мухи, могут быть переносчиками различных заболеваний. Есть два пути: трансмиссивный — перенес с кровью, присущий кровососущим насекомым — комарам, вшам или блохам; контактный – когда насекомое контактирует с кожей или слизистыми оболочками. Мухи могут переносить болезни контактным путем, например, кишечную палочку. Ведь насекомое может посидеть на зараженной пище, пересесть на незараженную и контаминировать ее.

Отвечая на вопрос, могут ли мухи переносить СПИД или гепатит, энтомолог подчеркнул, что нет. Ведь в большинстве своем эти болезни передают от человека к человеку без промежуточного носителя или хозяина.

Однако мухи могут быть переносчиками гельминтов и откладывать свои яйца в продукты. Поэтому всю еду следует накрывать и защищать от насекомых, а на рынках не покупать продукты. Ведь на прилавках часто мясо, хлеб или сыры могут быть не накрыты, и мухи могут в них откладывать яйца.

