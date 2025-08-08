В этот раз не "Орешник": Россия грозит испытанием еще одной ядерной ракеты

Путин утверждает, что это оружие способно преодолеть и обойти оборону США

Россия может провести очередное испытание крылатой ракеты "Буревестник". Она имеет ядерную боеголовку и реакторный двигатель, обеспечивающий межконтинентальную дальность полета.

The Barents Observer сообщает, что военные чиновники уже якобы закрыли воздушное пространство в радиусе 500 км вдоль западного побережья архипелага Новая Земля в период с 7 по 12 августа, а несколько кораблей отправились на наблюдательные позиции в Баренцевом море.

Предупреждение о временных изменениях или ограничениях в воздушном пространстве вступило в силу 8 августа и будет действовать до 12 августа. Подготовка на полигоне Панково длится несколько недель, причем спутниковые снимки и данные отслеживания судов и самолетов свидетельствуют об активизации работ.

Новая Земля — это архипелаг, принадлежащий России и расположенный в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Расстояние от Новой Земли до Украины составляет примерно 2000-2200 километров в зависимости от конкретной точки маршрута.

Новая Земля

Что известно о системе "Буревестник"

"Буревестник" — это межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с разрабатываемой ядерной установкой. Характеризуется высокой степенью секретности, а доступная информация о ее разработке и возможностях ограничена. Примерная стоимость единицы составляет около 5,2 млн долларов.

Ракета "Буревестник" является одной из стратегических на вооружении РФ вместе с "Кинжалом" и гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", которые Путин представил в своей речи в 2018 году.

Он утверждал, что это оружие способно преодолеть и обойти оборону США. Ракета может нести обычную боеголовку, но на практике, вероятнее всего, будет нести ядерную полезную нагрузку, хотя и меньше, чем у большинства других видов ядерного оружия. По мнению экспертов, если эта ракета будет использована в военное время, то она сможет уничтожить крупные городские районы и военные объекты.

Ракета опасна не только своей способностью нести мощную ядерную боеголовку, но и выделять вредные радиоактивные выбросы при взрыве или выходе из строя во время испытаний.

