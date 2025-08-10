Пекельна спека до +41. Коли в Україні буде нестерпно і без дощів

Спека не омине навіть західні області

Зовсім скоро Україну знову накриє нестерпна спека до +41 градуса. Такі температурні рекорди триматимуться кілька днів.

Про це свідчать дані Ventusky. За прогнозом синоптиків, в третій декаді серпня українців очікує пекельна спека. Однак дані порталу постійно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли в Україні буде спекотно

У середу, 20 серпня, більшу частину територій України накриє неймовірна спека. Адже на сході, в центрі, частково півночі та півдні вдень повітря прогріється аж до +41 градуса. Це добре демонструє майже темно-фіолетова пляма на карті, яка зображує максимальну температуру.

Погода 20 серпня

Прохолодно буде лише на заході України, де стовпчик термометра покаже до +30 градусів. Але навіть в гірських регіонах позначка термометра підстрибне до +36 градусів. Опадів синоптики на цей день не прогнозують.

У четвер, 21 серпня, спека ще триматиметься на території України. Адже вдень повітря на сході, півдні, в центрі та частково півночі прогріється аж до +41 градуса.

Погода 21 серпня

При цьому західні регіони та частково північні очікуватиме досить прохолодна погода, термометр покаже до +19 градусів. Такі зміни будуть обумовлені незначним дощем на цих територіях, а от в інших областях опадів можна не чекати. Однак вже з 22 серпня температура поступово знижуватиметься.

