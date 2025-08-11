Гортензії перетворили київські парки на казку: адреси найкрасивіших локацій для фото (карта)

У Києві почали цвісти гортензії, де їх можна побачити

Серпень подарував киянам справжнє природне шоу – по всій столиці розквітли велетенські гортензії з суцвіттями розміром з футбольний м'яч. Від Подолу до Дарниці міські простори перетворилися на строкаті килими з білих, рожевих, блакитних та фіолетових "хмарин".

"Телеграф" склав повний перелік квіткових локацій, щоб ви не пропустили це короткочасне, але навдивовижу красиве явище.

Феномен, який триває лише місяць

Масове цвітіння гортензій, як нагадали в "Київзеленбуд" – це унікальне явище, яке можна спостерігати в столиці лише протягом 4-6 тижнів на рік. Пік припадає на період з середини серпня до початку вересня, коли рослини демонструють максимальну декоративність.

Київські гортензії представлені переважно трьома видами: деревоподібною, волотистою та крупнолистою. Кожен з них має свої особливості цвітіння та забарвлення.

Природна хімія кольору

Найбільш гостроцікавою особливістю цих рослин є здатність змінювати колір залежно від складу ґрунту. Якщо в землі переважають кислоти, квіти набувають синьо-блакитних відтінків. Нейтральний або лужний ґрунт дає рожево-червону палітру. Білі сорти залишаються незмінними за будь-яких умов.

Екологічна суперсила міських квітів

Окрім естетичної функції, гортензії виконують роль природних очисників повітря. Одна доросла рослина за день може переробити до 40 кубометрів забрудненого повітря, виділяючи кисень та зволожуючи атмосферу.

Великі листкові пластини діють як пилозбірники, затримуючи дрібні частинки пилу та шкідливих речовин. А рясне цвітіння приваблює запилювачів – від звичайних бджіл до рідкісних видів метеликів.

Топ-локації для квіткового туризму

Експерти з озеленення склали рейтинг найефектніших місць для споглядання гортензій:

Голосіївський район:

Парк імені Максима Рильського – тут представлена найбільша колекція різнокольорових сортів. Особливо вражають гігантські блакитні "кулі" біля головної алеї.

Сквер Димитра Пешева – камерний простір з інтимною атмосферою, де гортензії висаджені невеликими групами серед інших декоративних рослин.

Деснянський район:

Сквер на Кубанської України/Лісовому проспекті – унікальна локація з гортензіями-ліанами, які обплітають арки та перголи.

Набережний парк вздовж проспекту Шухевича – найдовший "коридор" з гортензій у місті, ідеальний для ранкових пробіжок серед квітів.

Дніпровський район:

Русанівська набережна – гортензії на фоні Дніпра створюють особливо фотогенічні композиції. Найкращий час для фото – захід сонця.

Парк "Перемога" – найстаріші екземпляри гортензій у місті, деяким кущам понад 20 років.

Оболонський район:

Парк Наталка – новітні сорти з особливо великими суцвіттями та незвичайними відтінками.

Солом'янський район:

Парк Відрадний – гортензії інтегровані в ландшафтні композиції з водними елементами.

Парк Юність – найбільша концентрація білих сортів, які особливо ефектно виглядають у вечірньому освітленні.

Фахівці попереджають: інтенсивне цвітіння триває недовго. Вже за 2-3 тижні яскравість кольорів почне згасати, а суцвіття поступово втратять декоративність. Тому варто поспішити, щоб не пропустити це природне шоу.

