Гортензии превратили киевские парки в сказку: адреса самых красивых локаций для фото (карта)

В Киеве начали цвести гортензии, где их можно увидеть

Август подарил киевлянам настоящее природное шоу – по всей столице расцвели гигантские гортензии с соцветиями размером с футбольный мяч. От Подола до Дарницы городские просторы превратились в пестрые ковры из белых, розовых, голубых и фиолетовых "облачков".

"Телеграф" составил полный список цветочных локаций, чтобы вы не пропустили это кратковременное, но удивительно красивое явление.

Феномен, который длится всего месяц

Массовое цветение гортензий, как напомнили в "Киевзеленбуде" – это уникальное явление, которое можно наблюдать в столице только в течение 4-6 недель в год. Пик приходится на период с середины августа по начало сентября, когда растения демонстрируют максимальную декоративность.

Киевские гортензии представлены преимущественно тремя видами: древовидной, метельчатой и крупнолистной. Каждый из них имеет свои особенности цветения и расцветки.

Природная химия цвета

Наиболее интересной особенностью этих растений способность изменять цвет в зависимости от состава почвы. Если в земле преобладают кислоты, цветы приобретают сине-голубые оттенки. Нейтральная или щелочная почва дает розово-красную палитру. Белые сорта остаются неизменными при любых условиях.

Экологическая суперсила городских цветов

Кроме эстетической функции, гортензии выполняют роль природных воздухоочистителей. Одно взрослое растение в день может переработать до 40 кубометров загрязненного воздуха, выделяя кислород и увлажняя атмосферу.

Большие листовые пластины действуют как пылесборники, задерживая мелкие частицы пыли и вредных веществ. А обильное цветение привлекает опылителей – от обычных пчел до редких видов бабочек.

Топовые локации для "цветочного туризма"

Эксперты по озеленению составили рейтинг самых эффектных мест для созерцания гортензий:

Голосеевский район:

Парк имени Максима Рыльского – здесь представлена самая большая коллекция разноцветных сортов. Особенно впечатляют гигантские голубые "шары" у главной аллеи.

Сквер Димитра Пешева – камерное пространство с интимной атмосферой, где гортензии сосредоточены небольшими группами среди других декоративных растений.

Деснянский район:

Сквер на Кубанской Украине/Лесном проспекте – уникальная локация с гортензиями-лианами, оплетающими арки и перголы.

Набережный парк вдоль проспекта Шухевича – самый длинный коридор из гортензий в городе, идеальный для утренних пробежек среди цветов.

Днепровский район:

Русановская набережная – гортензии на фоне Днепра создают фотогеничные композиции. Лучшее время для фото – закат.

Парк "Победа" – старейшие экземпляры гортензий в городе, некоторым кустам более 20 лет.

Оболонский район:

Парк Наталка – новейшие сорта с особенно большими соцветиями и необычными оттенками.

Соломенский район:

Парк Отрадный гортензии интегрированы в ландшафтные композиции с водными элементами.

Парк Юность – самая большая концентрация белых сортов, особенно эффектно выглядящих в вечернем освещении.

Специалисты предупреждают: интенсивное цветение длится недолго. Уже через 2-3 недели яркость цветов начнет угасать, а соцветия постепенно потеряют декоративность. Поэтому следует поспешить, чтобы не пропустить это природное шоу.

