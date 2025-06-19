Україну чекає скорочення населення: чому підвищення народжуваності не допоможе

Державі треба боротися за те, щоб людям жилося комфортніше

Україна у будь-якому випадку зіткнеться зі скороченням чисельності населення. При цьому боротьба з еміграцією чи ініціативи щодо підвищення народжуваності ситуацію не виправлять.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв’ю "Ліга". Вона зазначила, що ця проблема характерна для всієї Європи, а її коріння сягає 60-х років минулого століття.

За її словами, мотивувати українців народжувати більше дітей теж не варто, оскільки вони й самі це зроблять, якщо жити буде краще. Однак навіть у цьому випадку середньостатистична сім’я не матиме трьох дітей.

Лібанова зазначила, що держава може допомогти сім’ям, але йдеться не просто про виплату матеріальної допомоги. Натомість необхідно допомогти їм із закладами дошкільної освіти, позашкільного виховання та можливостями для відпочинку для людей похилого віку. За її словами, раніше дитину можна було залишити без нагляду, проте зараз суспільство змінилося і таке нікому навіть на думку не спаде.

Втім, справжня проблема, на її переконання, зовсім інша.

"От якщо дитина не народилася, ну по суті це справа її батьків. А от якщо людина пішла з цього життя у 30 у 40 років, ось із цим треба боротися і над цим треба працювати. А це важка праця", — зазначила Лібанова.

Нагадаємо, Лібанова також говорила, що далеко не всім українцям вдасться повернути з-за кордону. Однак, Україна все одно може отримати користь від тих людей, які залишаться за кордоном.