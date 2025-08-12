На Одещині врятували рідкісного великого птаха з Червоної книги України (відео)

Зараз унікальний пернатий проходить лікування в Одеському зоопарку з метою можливого подальшого повернення у природне середовище

11 серпня 2025 року державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу врятував унікального птаха — рожевого пелікана, який занесений до Червоної книги України. Його знайшли у не дуже доброму стані з пошкодженим крилом поблизу села Бурлача Балка Одеського району.

Після порятунку, як повідомили в інспекції, пернатого пацієнта негайно доставили до одеського зоопарку. Там птах проходить інтенсивне лікування та реабілітацію з метою повернення у природне середовище. Перші дні є критично важливими — птаху потрібна спеціалізована ветеринарна допомога та постійний догляд.

Врятований пелікан. Відео: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Хоча рожевий пелікан поширений на величезних територіях від Західної Африки до Південної Азії, в Україні він є сезонним мігрантом. Вид потрапив до Червоної книги через загрозливе скорочення чисельності, спричинене втратою природних середовищ існування та антропогенним тиском.

Унікальний мешканець водойм

Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) — справжній гігант серед водоплавних птахів. Ці дивовижні створіння важать 10-12 кілограмів, а розмах їхніх крил сягає майже двох метрів. Дорослі пелікани вражають своїм елегантним білосніжним пір'ям з ніжним рожевим відтінком, яке контрастує з чорними маховими перами на крилах.

Врятований пелікан. Відео: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Найвиразнішою особливістю виду є масивний дзьоб завдовжки до 47 сантиметрів у самців, оснащений містким горловим мішком — природною "сіткою" для лову риби. Цей унікальний пристрій дозволяє птахам захоплювати значну кількість здобичі за один раз.

Соціальне життя колонії

У природі рожеві пелікани ведуть колективний спосіб життя, селячись великими колоніями на заболочених територіях, узбережжях озер та лиманів. Ці соціальні птахи демонструють дивовижну злагодженість: разом гніздяться, спільно полюють і дбають про потомство.

На відміну від багатьох водоплавних птахів, рожевий пелікан не вміє пірнати. Замість цього він використовує унікальну техніку полювання, вичерпуючи рибу дзьобом з мілководдя. Особливо вражаючими є колективні мисливські експедиції, коли пелікани формують напівкільця, заганяючи косяки риби до мілини. Іноді до цієї операції долучаються баклани, які підганяють здобич згори.

Раніше "Телеграф" розповідав, де відпочивають червонокнижні пелікани в Україні. На жаль, чисельність їхня зменшується через втрату місць гніздування, непокоєння з боку людей та знищення птахів хижаками.