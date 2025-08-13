Частина України відпочине від спеки? Який регіонам не пощастить з погодою найближчими днями
Погода підготувала неприємний сюрприз
Серпнева прохолода в Україні найближчим часом зміниться досить сильною спекою. Однак є регіони, яким більше пощастить з погодою.
Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 17 серпня Україну накриє досить контрастна погода. Додамо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому проноз може змінитись.
Погода в Україні 17 серпня
За прогнозами синоптиків, у неділю, 17 серпня, на заході України буде досить прохолодно, адже вдень стовпчик термометра сягне до +20 градусів. Разом з тим на півночі, сході та в центрі країни прогнозується спека до +33 градусів. На півдні буде до +30 градусів вдень.
Опади синоптики прогнозують для західних областей, саме вони і обумовлять прохолоду. Дощитиме в цьому регіоні майже весь день, подекуди можливі навіть грози.
Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, температурні показники по областях 17 серпня не будуть сильно вирізнятись. Адже на заході вдень буде від +22 до +36 градусів, найвищі температури очікуються в гірських регіонах. На півночі та сході синоптики прогнозують до +30 градусів. А от найспекотніше буде в центрі та на півдні, де термометр покаже до +36 градусів.
До того ж Укргідрометцентр не прогнозує опади на 17 серпня, лише помірну хмарність та силу вітру до 10 м/с.
