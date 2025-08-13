Частина України відпочине від спеки? Який регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Погода підготувала неприємний сюрприз

Серпнева прохолода в Україні найближчим часом зміниться досить сильною спекою. Однак є регіони, яким більше пощастить з погодою.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 17 серпня Україну накриє досить контрастна погода. Додамо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому проноз може змінитись.

Погода в Україні 17 серпня

За прогнозами синоптиків, у неділю, 17 серпня, на заході України буде досить прохолодно, адже вдень стовпчик термометра сягне до +20 градусів. Разом з тим на півночі, сході та в центрі країни прогнозується спека до +33 градусів. На півдні буде до +30 градусів вдень.

Погода 17 серпня

Опади синоптики прогнозують для західних областей, саме вони і обумовлять прохолоду. Дощитиме в цьому регіоні майже весь день, подекуди можливі навіть грози.

Погода 17 серпня

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, температурні показники по областях 17 серпня не будуть сильно вирізнятись. Адже на заході вдень буде від +22 до +36 градусів, найвищі температури очікуються в гірських регіонах. На півночі та сході синоптики прогнозують до +30 градусів. А от найспекотніше буде в центрі та на півдні, де термометр покаже до +36 градусів.

Погода 17 серпня

До того ж Укргідрометцентр не прогнозує опади на 17 серпня, лише помірну хмарність та силу вітру до 10 м/с.

