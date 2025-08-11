Спека повертається до України: коли термометри покажуть +38

Спека повернеться, але не надовго

Період нестерпної спеки завершився, а йому на зміну прийшла довгоочікувана прохолода. Проте синоптики попереджають, що погода в Україні незабаром знову стане спекотною.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, йдеться про період із 16 по 18 серпня.

Він зазначив, що підвищення температури буде характерним для всієї України, крім північно-західних областей. Причиною потепління стане надходження гарячого повітря з Балканського півострова та Малої Азії.

У більшості областей у цей період температура повітря становитиме +28…+33 градуси вдень та +16…+23 вночі. Для південного сходу та Закарпаття все може бути ще гірше — +33…+38 градусів вдень.

Погода 16 серпня

Вже 19-20 серпня ситуація почне змінюватися після надходження в Україну холодного повітря із країн Балтії та Скандинавського півострова, через що температура повітря впаде на 5-7 градусів.

