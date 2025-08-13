Часть Украины отдохнет от жары? Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни
Погода подготовила неприятный сюрприз
Августовская прохлада в Украине в ближайшее время сменится достаточно сильной жарой. Однако есть регионы, которым больше повезет с погодой.
Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 17 августа Украину накроет достаточно контрастная погода. Добавим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.
Погода в Украине 17 августа
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 августа, на западе Украины будет достаточно прохладно, ведь днем столбик термометра достигнет +20 градусов. Вместе с тем на севере, востоке и центре страны прогнозируется жара до +33 градусов. На юге будет до +30 градусов днем.
Осадки синоптики прогнозируют для западных областей, именно они и обусловят прохладу. Дождь будет идти в этом регионе почти весь день, иногда возможны даже грозы.
В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, температурные показатели по областям 17 августа не будут сильно отличаться. Ведь на западе днем будет от +22 до +36 градусов, самые высокие температуры ожидаются в горных регионах. На севере и востоке синоптики прогнозируют до +30 градусов. А вот жарче всего будет в центре и на юге, где термометр покажет до +36 градусов.
К тому же, Укргидрометцентр не прогнозирует осадки на 17 августа, лишь умеренную облачность и силу ветра до 10 м/с.
