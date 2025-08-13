Встигніть завітати, поки літо не закінчилось. Під Житомиром є казкове місце для відпочинку (відео)

Територія кар'єру облаштована для комфортного сімейного відпочинку

Відпочити в Україні можна на Богунському кар'єрі у Житомирській області. Місцевий мешканець поділився враженнями від відвідування популярного серед місцевих місця відпочинку.

Відповідне відео зʼявилось у соціальній мережі Тік Ток. Він розповів про його переваги та інфраструктуру.

Подивіться, яку зробили красу! Пісочок, все висипали, дитячий майданчик. Приїжджайте, відпочивайте, розповідає чоловік у своєму відеоогляді.

За словами житомирянина, територія кар'єру облаштована для комфортного сімейного відпочинку. Тут є не лише чистий пісок та дитячий майданчик, але й паркова зона з лавочками, де все акуратно прибрано. Поруч розташований мальовничий ліс та річка, що створює ідеальні умови для відпочинку на природі.

Все гарненько, лісочок, все чудово, навіть урни для сміття є. Дивіться, всі люди відпочивають. Будь ласка, сміття збирайте і викидайте, звертається він до відвідувачів, наголошуючи на важливості збереження чистоти території.

Особливо чоловік відзначив зручний вихід до річки, який був спеціально облаштований для відвідувачів. На території також ведеться якесь будівництво, огороджене паркаканом, проте призначення цих робіт наразі невідоме.

Для любителів водних розваг на кар'єрі обладнаний пірс для стрибків у воду, однак відвідувачів просять бути обережними. Є навіть тарзанка для тих, хто шукає екстремальних відчуттів.

Серед додаткових послуг — місцева продавчиня пропонує смачну варену кукурудзу за 50 гривень.

Богунський кар'єр розташований приблизно за 20 кілометрів від центру Житомира і стає все популярнішим місцем для відпочинку серед місцевих жителів та гостей міста.

Раніше "Телеграф" писав, де розташований наймальовничіший пляж Одещини з приємним бонусом.